Laděna: O menších prsou jsem vždycky snila

"Mým snem vždy bylo nechat si zmenšit prsa. To mi připadalo jako největší handicap, po tom jsem vždy toužila," přiznává Laděna, která kromě zmenšení a úpravy prsou podstoupila ještě plastiku břicha a liposukci stehen.

Do června letošního roku byla přesvědčena, že se s jejím zevnějškem již nedá nic dělat. Denní martyrium spojené s rolí manželky a matky jí nedalo příliš šancí na zdravý životní styl. Do přitažlivé ženy měla hodně daleko.

Stydím se za svou postavu

S manželem Milanem a dvěma dětmi si poklidně žila na maloměstě u Slaného a svému pocitu beznaděje za ty roky přivykla. Díky své profesi hospodyně se přes den stará o domácnost svých zaměstnavatelů a doma ji čeká další směna. Přesto si Laděna na svou práci a rodinný život nikdy nestěžovala.

Co ji ale nepřestávalo trápit, byla její korpulentní postava. "Zkoušela jsem různé diety, ale bez výsledku," přiznává smutně Laděna. Příliš velká prsa velikosti šest a tukové polštáře na břiše a bocích jí bránily svléknout se v parném létě do plavek. Jako nepřekonatelný problém bylo i pěkně se obléknout. Móda šla zcela mimo ni.

"Za svá velká prsa jsem se styděla už od svých třinácti let. Máma mi stále říkala, že ona taková prsa nemá a že by je brala jako přednost." Rady matky sice byly jistě míněny v dobrém, ale Laděně nepomohly. Nadále se trápila svým zevnějškem a komplexy ji neopouštěly. Veliká prsa nikdy nedokázala přijmout jako svou přednost či dokonce ozdobu.

Problém měla i mezi svými vrstevníky. Necítila se s nimi dobře a nechtěla chodit do společnosti. "Již v sedmé třídě měla pěkné trojky, a tak se na ni kluci lepili. Jim se to líbilo a určitě se jí za to nikdo nesmál," prozrazuje detaily z dospívání Laděny její maminka Jana. Laděna si ale jako sexbomba nepřipadala a nelíbilo se jí, jak mlsně po ní chlapi koukají.

"Říkala jsem si, že se vdám, a pak už na tom nebude tak záležet. Ale ono se na tom nic nezměnilo," pokračuje ve vyprávění svého trápení. "Až teprve druhý manžel mě měl rád takovou jaká jsem, ale já z toho šťastná nebyla." Životnímu partnerovi Laděny vzhled nevadil a ani ji do žádné změny nenutil.

"Kvůli velkým prsům jsem měla zdravotní problémy, bolela mě záda, a protože jsem se za ně styděla, nosila jsem jen volné oblečení," čestně přiznává, že vypadala tím pádem ještě hůř. Ani ve snu by ji nenapadlo, že se to jednou může změnit.

Chtěli jsme tu, co už zahodila klíče

Pak přišla nabídka od Bomton studií zúčastnit se projektu radikální proměny, včetně zásahu plastického chirurga. Laděně se tak poprvé v životě naskytla šance od základů změnit svůj vzhled, který ji nepřestával trápit skoro tři desetiletí. Jedinečnou příležitost, na niž neměla peníze a ani by se neodvážila na něco podobného pomyslet, si nenechala utéct. S proměnou okamžitě souhlasila.

"Nechtěli jsme se vydat cestou krásných mladých holek, které to mají snadné. Chtěli jsme ženskou, která by se k tomu nikdy neodhodlala, protože by si ani ve snu nepomyslela, že má ještě šanci," zdůvodňuje výběr paní Laděny Radka Červinková ze studia Bomton.

Laděna už svůj boj skoro vzdala, a tak se stala ideální kandidátkou.

"Chtěli jsme ženu, která všem dokáže, že se dá s tělem něco udělat i v tomto věku, že není nic ztraceno," pokračuje Červinková a dodává, že studio Bomton hodně sázelo na psychiku, která se v zevnějšku odráží a proto se rozhodli pro někoho, kdo to vůbec nečekal.

"Naším cílem nebylo vytvořit supermodelku, ale chtěli jsme vybrané ženě vylepšením image zvýšit sebevědomí a dodat tak její osobnosti šarm a sílu."

Od tohoto momentu začala Laděna opět věřit, že ještě dostane šanci vypadat lépe. A poprvé v životě možná okusí pocit radosti ze své nahoty.

