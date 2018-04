Laděna je připravena, první operace může začít

Laděnina manžela Milana se on-line ptejte dnes od 12 hodin ZDE

HLASUJTE: Co podle vás Laděna potřebovala upravit především?

Přestože je plastická chirurgie určena nejen celebritám, ale i obyčejným smrtelníkům, vstupovala Laděna do naprostého neznáma.

"Mám akorát informace z televize, kde například ukazovali, jak se operace nepovedla," svěřuje se se svými předoperačními pocity. "Říkám si, zda to nebudu mít ještě horší. Samozřejmě se bojím, ale jdu do toho. Věřím, že mi stoupne sebevědomí," doplňuje Laděna a dodává, že obdivuje ty, co se za svou postavu nestydí.

Seriál plastika.idnes.cz

Plastika na vlastní kůži Seriál plastika.idnes.cz

První přijdou na řadu prsa

Na první konzultaci u MUDr. Romana Kufy, šéfa plastické chirurgie Perfect clinic na Malvazinkách, upozornila Laděna na ty části těla, které ji nejvíc trápí. Doktor Kufa provedl prohlídku a vysvětlil jí, co by s tím šlo udělat.



"Domluvili jsme se na zmenšení prsů, protože jsou veliká, pak následovalo břicho. To je také velké, a tak se bohužel nedá odsát. Musí se odříznout," popisuje první Laděninu návštěvu na klinice doktor Kufa a dodává, že ještě navrhl liposukci stehen a boků.

Laděna se vším souhlasila a o další zákrocích už neuvažovala. Tyto partie ji trápily nejvíce, byly nejviditelnější a podle Kufy půjdou nejlépe upravit. Nevadilo ani, že si Laděna často a ráda zapálí. "Kouření nevadí," vysvětluje. "Ale bylo by lepší, kdyby pacientka nekouřila. Mohou totiž nastat komplikace s dýcháním. Navíc mívají dlouhodobí a silní kuřáci cévy poškozeny a jizvy se mohou kvůli infekcím hůř hojit."



Po konzultaci poslal chirurg Laděnu k internistovi na klasické předoperační vyšetření. Laděna musela odevzdat ranní moč, nechat si odebrat krev a došla si na vyšetření srdce - na EKG.



Zda opravdu půjde, či nepůjde pacientka na operační sál, o tom rozhoduje anesteziolog. "Ale ten potřebuje ke svému verdiktu právě schválení internisty, který se stará předoperační vyšetření," vysvětluje Kufa.

Kufa: Operace musí prospět

Ovšem každá pacientka nepřichází s tak realistickými návrhy jako paní Laděna. "Spousta pacientek má přehnané představy. Vše se operovat také nedá. Takže pak se snažím pacientce vysvětlit, že to není možné," zdůrazňuje Kufa. "Rozmlouvám i extrémní požadavky, které by mohly způsobit mnoho komplikací a nepříjemností," upřesňuje. "Musím být přesvědčen, že operace pacientce prospěje. Pak ji provedu."

Zdravotní stav paní Laděny byl podle předoperačního vyšetření bez problémů. Chirurg měl tedy jistotu, že klientka bez problémů zvládne zátěž operace i období rekonvalescence. Riziko se snížilo na běžné minimum spojené s každou operací. Sál byl připraven. Zmenšení prsů, první ze tří plánovaných zákroků, může začít.

Třetí část z osmidílného seriálu, který vzbudil mimořádný ohlas, věnujeme operaci prsou. Vyjde v pondělí 13. listopadu. Další, čtvrtý díl zveřejníme 16.11. a v ten den bude také od 13 hodin čtenářům on-line odpovídat MUDr. Roman Kufa.