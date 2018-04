L-karnitin - známý spalovač tuků bojuje proti celulitidě nyní i v kosmetice!

Během několika posledních let se L-karnitin stal doslova hitem při řešení problémů s nadváhou a našel i významnou oblibu mezi vrcholovými sportovci. L-karnitin je přirozenou součástí lidského těla a po chemické stránce je látkou velmi podobnou aminokyselinám. Podporuje využívání nadbytečných tukových buněk jako zdroje energie. V praxi to znamená, že L-karnitin nám může výrazně pomoci v boji s nadváhou, dokáže totiž velmi účinně spalovat tuky. Princip účinku spočívá v tom, že působí jako "přenašeč" molekul mastných kyselin (tuků) do buněk, tzv. mitochondrií, kde dochází k jejich oxidaci. Seriózní vědecké studie prokazují, že L-karnitin je nejen účinný spalovač tuků, ale zvyšuje i odolnost vůči fyzické a psychické zátěži. L-karnitin je dokonce doporučen Světovou zdravotnickou organizací jako prevence infarktu. Je hojně využívaný a oblíbený ve formě tablet či tekutých ampulek jako potravinový doplněk právě v boji s nadbytečnými kilogramy www.nutrend.cz/carnitin.

Nyní se podařilo vědcům z mezinárodní kosmetické firmy Beiersdorf (výrobce zn. NIVEA) zakomponovat L-karnitin přímo do kosmetického výrobku. L-karnitin ve formě krémového gelu pronikne vrchní vrstvou pokožky přímo až k tukovým buňkám a zajistí jejich "spalování". Významně pomáhá redukovat nežádoucí projev celulitidy, tzv. pomerančovou kůži na problematických partiích jako jsou stehna, hýždě či břicho

S neblahým efektem celulitidy, menšími či většími hrbolky a důlky, dnes bojuje většina žen. Dá se tedy očekávat, že uplatnění L-karnitinu způsobí malou revoluci v kosmetickém průmyslu. S touto novinkou právě vstupuje na trh značka NIVEA, tatáž značka, která před několika lety přišla s převratným využitím koenzymu Q10 v boji proti vráskám.