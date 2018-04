Kyšková polévka

Můžeme použít kefír, podmáslí, někdo ji možná dělá z mléka(já ne). Litr kyšky, nebo kysaného podmáslí dáme do hrnce vařit. Brambory nakrájime na kostky a zvlášť je osolené a okmínované vaříme do měkka. Mezitím kyšku, která je již horká zavaříme do jíšky (světlé, a ne velké množství), přidáme uvařené brambory, nakrájené vajíčko natvrdo, může být i kopr (sterilovaný nebo i čerstvý). Je to dobré horké, vlažné, u nás se sní i za studena.