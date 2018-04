Plánujete miminko? Nezapomeňte na kyselinu listovou

Co je to vlastně kyselina listová?

Tento na oxidaci citlivý a ve vodě rozpustný vitamin patří do skupiny B-komplexu. Kyselině listové se říká také foláty, folacin, vitamín B9 nebo acidum folicium. Jejím úkolem je napomáhat dělení buněk, čímž podporuje růst plodu a tvorbu červených krvinek. Je nezbytná pro syntézu nukleových kyselin, jež tvoří základ pro DNA a RNA. Nízký příjem kyseliny listové je spojován i s rostoucí hladinou homocysteinu, výskytem rakoviny tlustého střeva a Alzheimerovou chorobou.

Když je kyseliny listové málo

Co to znamená pro plod, když žena před a během těhotenství nepřijímá dostatečné množství kyseliny listové? Hrozí zde riziko neplodnosti, samovolného nebo předčasného potratu, abrupce (odtržení) placenty, placentární infarkty a v nejhorším případě i těžké vývojové vady centrálního nervového systému dítěte. Do nejvíce rizikové skupiny patří mladé ženy, ženy s nižším vzděláním a kuřačky.

Kdy je ten správný čas na kyselinu listovou?

Zvýšit příjem kyseliny listové by měla žena nejpozději jeden měsíc, ideálně však tři měsíce před plánovaným otěhotněním. Doporučené množství se pohybuje okolo 0,4 mg kyseliny listové denně s tím, že je třeba v prvním trimestru těhotenství zvýšit její až na 0,8 mg denně. Tím lze předejít samovolnému potratu a dát ten správný základ pro vývoj plodu v období mezi 22. a 28. dnem těhotenství, kdy se vyvíjí mozek, mícha a uzavírá se páteřní kanál.

Nejčastější zdroje kyseliny listové

Jak zvýšit příjem kyseliny listové Pravidelným zařazením surovin bohatých na kyselinu listovou do jídelníčku.

Konzumací takzvaných funkčních potravin obohacených o kyselinu listovou.

Nasazením přípravků s obsahem syntetické kyseliny listové na doporučení lékaře.

Kyselina listová se ve větším množství nachází ve vnitřnostech, především v játrech a ledvinkách a v listové zelenině, jako je špenát, dále pak v chřestu, petrželi, brokolici nebo růžičkové kapustě. Pozor: játra by měla těhotná žena jíst jen v omezeném množství, protože kromě kyseliny listové a železa, mohou obsahovat také vysokou dávku retinolu, jenž může být škodlivý pro vývoj plodu.

Foláty obsahují i vajíčka, fazole, čočka, vlašské ořechy, ovesné vločky, treska, kvasnice a některé druhy ovoce. Tepelnou přípravou se však kyselina listová výrazně ničí, proto si dopřejte především čerstvé zeleninové saláty obohacené o luštěniny. Denní potřebu tohoto vitamínu může pokrýt 200 gramů syrové brokolice či špenátu anebo 400 gramů zelí. Kyselina listová se přidává i do některých druhů pečiva a snídaňových cereálií.

Druh potraviny (ve 100 g) Kyselina listová (μg) Druh potraviny (ve 100 g) Kyselina listová (μg) chřest 100 - 155 housky 36 kapusta 50 - 85 žitný chléb 16 kapusta růžičková 30 - 182 žitná mouka 15 špenát 80 -145 droždí čerstvé 1250 salát hlávkový 20 - 75 meruňky 3,0 - 3,6 řepa červená 20 - 110 třešně 6 - 75 paprika 60 jahody 5 - 65 hrášek 20 - 159 maliny 5 - 30 fazolky 42 - 70 rybíz červený 11 rajčata 5 - 44,5 rybíz černý 16 brambory 6 - 20 angrešt 19 mrkev 10 - 55 avokádo 30 celer 76 datle sušené 21 - 25 květák 30 - 125 grapefruit 3 - 11 brokolice 111 hroznové víno 6 - 43 čínské zelí 79 ananas 4 pórek 103 mango 36 zelí 20 - 35 pomeranč 5 - 42 okurka 6 - 27 banán 10 - 17 dýně 4 - 36 fíky sušené 14 - 30 fazole 187 žampiony 25 hrách 151 citron 6,30 - 7 čočka 168 lískové oříšky 71 sója 54 - 240 vlašské ořechy 66 - 77 sójové mléko 1 arašídy 34 tofu 15 kokosový ořech 30 pšeničné klíčky 331 - 520 jogurt 12 chléb bílý 15 hovězí maso 3 - 10 knackebrot 88 ledviny hovězí 75 - 170 rýže 16 - 29 maso vepřové 2,5 müsli 140 ledviny vepřové 93 ovesné vločky 60 - 87 vejce 8 - 67 mouka pšeničná 16 - 50 mléko 4,65 - 6,7

Zdroj: Státní zdravotní ústav