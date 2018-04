Čenářský recept: Kynutý koláč s ostružinami

Doba přípravy: 1 hodina + 20 minut

Množství: 4 porce

500 g polohrubé mouky

1 kostička droždí

půl kávové lžičky soli

¼ l mléka

100 g rozpuštěné hery

1 celé vejce

2 žloutky

100 g cukru krupice

větší miska ostružin

strouhaný perník

skořicový cukr

1. Připravíme si kvásek: do misky rozdrobíme droždí, zasypeme ho troškou cukru a rozetřeme lžičkou. Mléko ohřejeme mírně, kdyby bylo horké, droždí by nevykynulo.Zalijeme droždí a necháme nakynout.

2. Mezitím smícháme mouku, sůl, cukr, vajíčko a žloutky, vychladlý tuk a nakonec přidáme vykynutý kvásek.Vypracujeme těsto, přikryjeme čistou utěrkou a na teplém místě necháme kynout.Já věřím, že když dám těsto kynout někam do klidu, vždycky se povede.

3. Na plech dáme pečicí papír a přibližně 1 hodinu čekáme, než těsto dobře vykyne. Dáme ho na plech a posypeme ostružinami, ocukrujeme skořicovým cukrem a hustě posypeme strouhaným perníkem. Možno samozřejmě dát i posypku. Pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů.

POZNÁMKA: Recept mám od tchýně, která mě kromě jiného naučila kynuté buchty. Variantu s ostružinami používáme v období sklizně v zahrádce, ostružiny jsou bezkonkurenčně veliké a sladké.