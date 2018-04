Kylie Minogue prozradila tajemství krásy: Používám ty nejlevnější krémy

Ačkoliv dvaačtyřicetiletá zpěvačka v minulosti připustila, že má zkušenosti s botoxem, nyní prý sází pouze na obyčejný krém Pond´s. "Je to opravdu vše, co při péči o svou pleť používám. Je to prostě stará klasika," řekla Minogue deníku The Daily Mail.

Kylie přiznala, že krém začala používat na radu své matky Carol. "Moje máma ho používá už léta a opravdu funguje. Pleť je po něm výrazně lepší," prozradila hvězda.

Pond´s Pond´s Tato kosmetika byla u nás před několika lety k dostání ve všech drogériích, nyní se případné zájemkyně musí uchýlit hlavně k zahraničním e-shopům. V Londýně, kde Kylie Monogue žije, se dá Pond´s Cold Cream sehnat za 3,99 libry.

Důvod k radosti mají ale především výrobci přípravku. Od chvíle, co zpěvačka přiznala, že krém používá, v Británii vzrostl jeho prodej o 120 procent.

"Začali jsem tomu říkat "efekt Kylie", nárůst prodeje byl opravdu dramatický a velkoobchodníci stále zvyšují své objednávky," řekl deníku mluvčí firmy.

Minogue ještě dodala, že nehledě na věk či počet vrásek, plastiku obličeje by nikdy nepodstoupila. "Lidé neustále hledají na mém obličeji jizvy po plastických operacích, ale já žádné nemám. Nikdy bych nešla od nůž."

Kylie před pěti lety lékaři diagnostikovali rakovinu prsu, úspěšně se ale vyléčila a i znovu zamilovala. Jejímž přítelem je už více než 18 měsíců o dvanáct let mladší španělský model Andres Valencoso. Se svým věkem i životem je teď zpěvačka podle svých slov naprosto spokojená.

"Jsem zdravá a šťastná, navíc s mužem, kterého miluji. Cítím se skvěle a se svým věkem jsem smířená. A mám zkrátka pár vrásek jako mnoho dalších žen v mém věku."

