Kylie Minogue hubne, aby mohla jíst

"Dělám to tak již několik let a musím říct, že se mi podobný systém osvědčil. Je daleko jednodušší přiblížit se k Vánocům s vědomím, že vás pak začátkem nového roku nebudou vaše prohřešky proti dietám děsit. Raději proto na sobě zapracuji ještě před svátky, abych se pak mohla podle chuti do sytosti nadlábnout. Letos mi postačí tak pět kilo a budu opravdu spokojená," práskla na sebe hvězda hudebního nebe, která tráví vánoční svátky každoročně s celou svojí velkou rodinou.



Naopak silvestra a Nový rok si ráda vychutná jen s velmi malou skupinkou lidí.

"Bývá nás tak kolem čtyř až šesti. Je to úžasná zábava. Pokud mě manažer nepovolá na nějaké silvestrovské vystoupení, tak zřejmě letos strávíme přelom roku v Londýně," řekla Kylie, která se koncertování v poslední den roku přímo děsí.

"Je sice fajn, když můžete zpříjemnit silvestra druhým lidem, ale sama jej pak mám zabitého. Jsem ale profesionálka, tak mi nezbývá, než počítat se vším," poznamenala zpěvačka.

Australská zpěvačka Kylie Minogue při udělování evropských hudebních cen televizní stanice MTV v Barceloně. (14. listopadu 2002).