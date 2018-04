Poradí vám internet líp než lékař? Pak vám hrozí kyberchondrie

S kyberchondry se to má podobně jako s běžnými hypochondry. Jakmile pojmou podezření na nemoc, začnou se více pozorovat. Týká se to zejména lidí, kteří špatně snášejí pocit nejistoty. "Pro lidi, kteří mají těžkosti se snášením nejistoty, může četba stránky o traumatických úrazech mozku vyústit v přesvědčení, že to je důvodem jejich boule na hlavě," popisuje asistující profesor Thomas Fergus z texaské Baylor Univerzity, kde studii vedl.

Fergus se zaměřil na 512 osob různého pohlaví, vzdělání a příjmů. Pomocí několika různých metod zkoumal jejich vztah k nejistotě a budoucnosti, monitoroval také vliv určování diagnózy podle internetových stránek na nejistotu a nervozitu člověka. Obavy o případné finanční potíže ze ztráty zaměstnání, neschopnosti platit hypotéku a další podle Ferguse pacientovi k uzdravení také nepomáhají.



Zdravý - nemocný

Oproti tomu britský list Daily Mail publikoval výzkum, podle kterého internetová sebediagnóza některé lidi odrazuje od návštěvy lékaře, čímž riskují své zdraví a někdy dokonce i život. Podle dat britské organizace Information Standard odkládají muži návštěvu lékaře s tím, že příznaky odezní, nebo protože nechtějí mrhat časem lékaře. Ženy naopak více vyhledávají informace na internetu a následně se pokoušejí o vlastní léčbu.

Podobně ale jednali lidé už v minulosti, v čem je tedy rozdílný internet od lékařských knih? "V lékařské knize neuvidíte tolik možných diagnóz, ale na internetu je jich nespočet," vysvětluje Fergus. A dodává, že v mnoha ohledech je problém s kvalitou informací získaných po různých internetových fórech a diskusích. Pokud má ale pacient již před návštěvou lékaře o svých problémech nějaké relevantní informace, může to naopak pomoci s volbou nejvhodnější léčby.

Snažíte se najít své příznaky nemoci na internetu? celkem hlasů: 543