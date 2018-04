Kvíz pro pány vyhrála žena

Když jsme připravovali Valentýnskou přílohu, pánská část iDNES reptala, že to je "jen pro ženský" a že by to chtělo taky něco pro chlapy. Kteří Valentýnem pohrdají a myslí jen "pořádný věci", jako je pivo a fotbal.

A tak jsme připravili i kvíz pro pány - o karton piva. A kdo vyhrál? Žena!