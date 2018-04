Kvitová půjde na slavnostní zakončení Turnaje mistryň v černé

V současnosti nejúspěšnější česká tenistka Petra Kvitová postupně začíná odhalovat taje módy. Dřívější kombinaci džíny + svetr nyní někdy nahrazuje i jiným oblečením.

Nejvíc si užívá slavnostní příležitosti. Možná i proto, že si pořídila novou garderobu. Byli jsme na zkoušce šatů, které s sebou odvezla do Istanbulu, kde se koná Turnaj mistryň. Ten je považován za neoficiální mistrovství světa a účastní se ho osm nejlepších hráček světa podle žebříčku WTA.

Už nyní je jisté, že slavnostní zakončení turnaje absolvuje v černých wrapovaných šatech.

"Ostatně černá Petře sluší ze všech barev nejvíc," tvrdí ředitelka oděvní firmy Steilmann Anna Motlíková.

Petra Kvitová nám o svém vztahu k módě odpovídala z Istanbulu:

Jak se oblékáte mimo kurty, ve svém volném čase?

Nejraději jsem nosívala džíny a nějaké pohodlné tričko nebo svetr, ale poslední dobou se začínám trošku zlepšovat. Někdy si vezmu i na večeři šaty.

Nosíte někdy podpatky?

Běžně moc ne, nosím je spíš na společenské akce, kde je to potřeba.

Máte ráda nakupování oblečení, případně doplňků, nebo je to pro vás jen povinnost?

Jak kdy. Když mám náladu a něco se mi hned v prvním obchodě líbí, tak pak mě to baví. Ale jsou dny, kdy se mi v obchodech nelíbí nic. Naštěstí nakupování nepatří mezi mé povinnosti.

Názor módní redaktorky Černá je nesmrtelnou klasikou a nic s ní nezkazíte. Petře je pouhých 21 let, a ačkoli sama tvrdí, že nemá ráda extravaganci, nemusí zůstávat u této klasické barvy. Slavnostní modely může ladit i do jiných barev.

Skvěle bude vypadat v temně fialové, modré či módní smaragdové. Černé šaty rozsvítí pomocí barevných doplňků, ať už to jsou boty, kabelka, šál nebo šperky. A pro méně formální události si může obléknout koktejlky, které nezahalí její štíhlé dlouhé nohy.

Mnoho světových návrhářů, ale i řetězců typu Zara či Topshop, nabízí elegantní, avšak zajímavé kousky.

(Veronika Veselá)

Které ze zkoušených šatů Steilmann se vám líbí nejvíc a proč?

Asi všechny, mají úžasné nejen šaty, ale celou kolekci. Co se týká barev, souhlasím s ředitelkou Motlíkovou - nejvíc mi sluší černá.

Máte nějakou módní "úchylku" (například na boty, kabelky, trička...)?

Mám. Na boty a na náušnice. I když na boty až poslední dobou, předtím jsem to naopak nesnášela. Nikdy jsem totiž nevěděla, jaké si koupit.

Co byste si nikdy v životě na sebe neoblékla?

Něco extravagantního. To by bylo pro mě asi moc a necítila bych se pak dobře, což by mi hodně vadilo.

Jaká je vaše oblíbená barva oblečení, značka, návrhář?

Z barev fialová, modrá, bílá a černá. A návrhář? Asi žádný...

Je ve vaší skříni opravdu oblíbený kus oblečení, ke kterému se případně váže určitá vzpomínka?

Já osobně asi nic takového nemám, ale moji rodiče mají schovanou jednu sukýnku, ve které jsem hrávala, když jsem byla úplně malinká.