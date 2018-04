Květy na talíři

Nejenže je to lákavé pro oko, ale i zdravé pro tělo. Jednou z prvních jarních květin je právě fialka neboli violka vonná. Díky lahodné chuti a jemnosti květu jí lze konzumovat bez jakýchkoliv úprav. Nejlepší je ozdobit s ní sladká jídla, jako jsou palačinky, pudinky, kaše a zmrzlinové poháry. Skromný kvítek, kterého si nemusíte v přírodě hned všimnout, je na talíři šperkem. Fialka také léčí nastydnutí, pomáhá při kašli a bronchitidách a podporuje trávení. Z tohoto důvodu se z ní dělá i léčivý sirup nebo violkový likér.

Snad každé dítě vysává sladký nektar z kalíšků hluchavky bílé. Mnozí lidé si ji pro její protizánětlivé a uklidňující účinky suší na čaj, ale květy lze využít i ke kulinářským kouskům. Vůbec nejlepší je květy přidat do palačinkového těsta, které se úžasně provoní a získá až exotickou chuť. Květy hluchavky jsou sladkým výletem do dětství.

Drobná sedmikráska je výborným zdrojem vitaminu C, minerálních látek, organických kyselin a dalších účinných látek, které působí protizánětlivě, hojivě a podporují imunitní systém. Marnotratnou sedmikrásku lze přidat do salátů, dát na chleba s máslem nebo do pomazánek anebo jí jíst jen tak syrovou. Výtečná je i v polévce, omáčkách, ale třeba i na omeletě. Sedmikráskové kapary získáme svařením poupat v nálevu s půl lžičkou soli, 250 ml bílého vína a 250 ml octa. Sluší jí to také v nádivce, karbanátkách, rizotu, těstovinách nebo v bramborové kaši.

Další známou a výbornou květinou je sluneční pampeliška, kterou můžeme konzumovat celou, od kořenů po květy. Mladé listy obsahují vitamin C, vitamíny skupiny B, karoten a minerální látky, zejména mangan a draslík. Kořen zase obsahuje inulin, látku podobnou škrobu, která je vhodná pro diabetiky, ale je dobré sbírat ho až na podzim. Květy jsou nejen krásné, ale také léčivé pro své příznivé účinky při zánětech močových cest a při ledvinových kamenech. Z mladých listů je vynikající salát, anebo je lze použít jako posyp na vařené brambory či vejce. Z květů kromě věnečků uděláte i lahodný léčivý med plný slunce a energie. Nebo je lze konzumovat syrové, třeba v leže přímo na louce.

Další lahůdkou jsou poupata růže šípkové, které vykvétají od května. V kuchyni se používají pouze mladé okvětní lístky, které jsou něžně růžové. Když lístky s něhou nadrobno nakrájíme a jemně utřeme s tvarohem, trochou mléka, medem a několika kapkami citrónu, získáme neobvyklý dezert. Chuť okvětních lístků je totiž docela jiná než chuť šípku. Je mírně nahořklá, a tak není divu, že se květy staly symbolem lásky už ve starověkém Řecku a Římě.

Používání květů v kuchyni v sobě nese jakousi magii, která dovede člověka strhnout k dalším experimentům a extravagancím. Květy dělají z vaření a úpravy jídel umění, oko je potěšeno a jazýček překvapen. Ne každý krásný květ byl ale stvořen pro naše žaludky. Tak pozor na konvalinky! Jsou jedovaté.