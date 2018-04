Květiny k jaru patří. Noste je v sytých barvách i s punkovými doplňky

Květinové vzory nejsou nic nového pod sluncem, ale jarní sezona bez nich by byla jako zima bez kožichů. Je to prostě klasika, jen jde o to vdechnout jí pokaždé nový život a pojmout ji co nejoriginálněji. Módní návrháři se v tom předháněli i letos: podívejte se, s jakými nápady přišli.