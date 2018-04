Květinou nebo přáníčkem k MDŽ nikdo nic nezkazí

HLASUJTE V ANKETĚ: Chcete slavit MDŽ?

Přáníčka jsem vyráběla ráda

Patřím do generace narozené v šedesátých letech. Moje vzpomínky na oslavy MDŽ už od prvních školských zařízení jsou spojené s výrobou dárečků a básničkami přednášenými na besídkách, pořádaných pro maminky. Já jsem to ale dělala ráda, i když to bylo na pokyn našich učitelek.

Vždyť to bylo právě pro moji maminku a moje babičky. Nikdo jiný v životě vám totiž neprojeví tolik radosti a lásky, za váš dáreček či kytičku. MDŽ je tedy jen další příležitost jak se sejít , nebo si třeba jen zavolat a potěšit naše blízké.

Takže proč neslavit? Svátek matek se mi do krve nedostal a protože v kalendáři mění svoje místo, mám problém si na něj vzpomenout. Proč ale neslavit? Rozhodně je to ale každého svobodné rozhodnutí.

Jen je mi trochu líto, že dnešní děti berou oslavu svátků jako nutnost koupit něco v obchodech. Vlastnoručně vyrobené přáníčko dokáže vyjádřit daleko víc. Když se občas probírám šuplíky a najdu nějaké to přáníčko vyrobené mými dětmi, jsem z toho docela naměkko.

Proto bych chtěla popřát všem ženám, nejen matkám aby když je jim třeba trochu smutno, našly přesně takové přáníčko.

Jana Matějková

Svatý Valentýn a MDŽ

Jsem z generace, která má zažité trapné oslavy Mezinárodního den žen více než oslavy sv. Valentýna.

Svátek zamilovaných v povědomí nemám; obešel mě obloukem, jelikož v době kdy byl zaveden, jsem byla několik let zamilovaná permanentně. 14. února už nebylo, co slavit, když jsme z oslav nevyšli.

Valouška (zdrobnělina) jsme oslavili prací. V šest kávičkou pro pana Majstra a konec se předpokládá mezi pátou a šestou. To bude můj drahoušek doma utahaný jako kůň... A tak jsem vymyslela náhradní řešení – 7. března je Tomáše a 8. MDŽ, které jsem předložila svému choti v naději, že bychom si něco příjemného, tajuplného a láskyplného užili.

"A ty jsi mezinárodní žena?" zpražil mě nevraživým pohledem.

"Čekala jsem tuto vtipnou otázku, kolikrát jsem ji slyšela! Valdu neslavíš, protože ho neuznáváš a MDŽ ti připadá trapné. Čili z toho vyplývá, že si kytku mám koupit zase sama. Jestli se ptáš, zdali su mezinárodní, tož nesu. Ale z tvého pohledu jsem přece Moje Drahá Žena!"



Záleží jen na tom, jakými slovy MDŽ naplníme!

Ing. Jarmila Novotná

Kytkou nikdo nic nezkazí

Dobrý den, chtěla bych reagovat na vaší anketu, zda slavit MDŽ, nebo ne. Já si myslím, že by mužům vůbec nic neudělalo, kdyby nám občas přinesli kytičku. A tento svátek se tak dělo. Bylo to příjemné, že si na vás aspoň někdy vzpomenou. Kytkou nikdo nic nezkazí.

Anonym

Mezinárodní den žen vznikl jako výročí stávky newyorských švadlen v roce 1909 ve Spojených státech. O rok později Socialistická internacionála na svém zasedání v Kodani proklamovala Mezinárodní den žen "na počest hnutí za práva žen a na pomoc k dosažení univerzálního hlasovacího práva.“

MDŽ po česku

Po roce 1989 zmizel svátek na více než deset let z českého kalendáře, protože připomínal jen povinné karafiáty, chlebíčky a nasávající soudruhy. České společnosti ho znechutil tehdejší režim, podobně jako třeba němečtí národní socialisté pro svou ideologii zneužili ve 20. a 30. letech Den matek. Ostatnímu světu však nic není po nějaké jedné či druhé "hroudě" a oba svátky si slaví dál.

Do českého kalendáře MDŽ vrátil před třemi lety prezident Václav Klaus. Senátoři nesouhlasili, ale měli smůlu, poslanci je přehlasovali. Proč o našem svátku rozhodují hlavně muži? Svátek je o nás, a tak by se o něm nemělo rozhodovat bez nás.

A tak jsme se zeptali: chcete slavit Mezinárodní den žen, anebo o to nestojíte? Z dopisů i ohlasů vyplynulo totéž co z ankety. Většina z vás je pro oslavu svátku, byť "juchání" nemusí být nijak velkolepé. Stačí kytka nebo přáníčko.

Jaký máte na oslavy 8.3. názor, anebo vzpomínky, vy? Znáte někoho ze svého okolí, kdo nedá na MDŽ dopustit?