Květákové placičky

1 květák

100 g uzeniny nebo měkkého salámu

1/4 l mléka

3 lžíce polohrubé mouky

špetka kari nebo muškátového květu

sůl

2 vejce

Květák očistíme, vložíme asi na 15 minut do studené osolené vody, aby vyplaval hmyz, opláchneme a dáme na 15 minut vařit. Měkký květák vyjmeme z vody, necháme ho okapat a nasekáme na kousky. Z 2 žloutků, mléka a polohrubé mouky umícháme těstíčko, vmícháme do něj nasekaný květák, přidáme na nudličky nakrájený salám, osolíme, okořeníme a nakonec vmícháme ze 2 bílků ušlehaný tuhý sníh. Lžící vykrajujeme kousky, vkládáme je do vymaštěného lívanečníku nebo na pánvičku s horkým tukem, zploštíme je do tvaru placiček a po obou stranách dozlatova osmažíme.