Kvasinková infekce

Léčit se to dá samozřejmě klasickou medikací, různými antimykotiky. Ale hlavní, účinnou a k tělu šetrnou metodou je přísná (!) dieta, a to s úplným vynecháním sacharidů. To znamená nejen cukru jako takového, ale v podstate všech příloh, pečiva a samozřejmě alkoholu.

Nedá se říct, jak dlouho dietu držet, aby byla candida úplně vymýcena - sama ji dodržuji od května 2003 a pokud ji poruším, okamžitě cítím, že to v těch střevech opět není v pořádku. Bohužel jsem musela brát antibiotika, po kterých je to úplně v háji...

Dá se to samozřejmě různě doplnit - například acydophillem, chlorellou, ženšenem a podobně.

Ještě poznámka ke zkušenosti s lékaři - zkoušela jsem různé specialisty, aby mi poradili aspoň to, který obor se tímto zabývá. Kožní, všeobecný, hematolog ani infekční specialista mi neporadili.

Naopak se mě ptali, jak to řeším! Gynekolog mi zcela klasicky radil pouze různé mastičky nebo tabletky, které samy o sobě mají pouze dočasný účinek. Navíc mi stále nabízel antikoncepci (kterou neberu, protože mi stejně nedělá dobře), o které jsem se navíc dočetla, že candidu ještě podporuje.

Je vážně náročné zmíněnou dietu dodržovat! Velice se tím sníží výběr potravin. Obcas si "dopřeju" tmavý žitný chléb bez kvasnic. To je ještě snesitelný hříšek.

K napsání tohoto podnětu mě vede přesvědčení, že tímto problémem trpí hodně lidí a lékaři neporadí. Doufám, že aspoň někomu poradím.