Kvalita vztahu je změřitelná a určí délku vašeho manželství

0:31 , aktualizováno 0:31

Soustřeďte se na to, co se vám na partnerovi líbí a ignorujte to, čím vás štve, nabízí recept na trvalé manželství americký psycholog John Gottman. V knize Sedm zásad zdravého manželství doporučuje zamilovaným dotazník, který určí kvalitu a potenciál vztahu.