Na vlastní kůži: Jak jsem se v Bangkoku učila vařit thajské jídlo

Království paní Tam

Kuchařská škola Amita Thai Cooking Class, kterou vede charismatická dáma jménem Tam, leží v centru Bangkoku, ukrytá v zeleni na břehu jednoho z kanálů mohutné řeky Chao Phraya. Čtyřhodinový kurz stojí 3000 bathů, tedy asi 1500 korun, a kromě lekce vaření (čtyři chody), prohlídky bylinkové zahrady a oběda zahrnuje i cestu autem a lodí od místa vašeho pobytu v Bangkoku až do školy a zpět.

Lekce probíhá v angličtině, za účasti maximálně deseti zájemců. "Měla jsem tu návštěvníky z celého světa," chlubí se Tam, elegantní a energická dáma, která si kuchařskou školu založila "na stará kolena" hlavně pro zábavu. Léta pracovala jako právnička, a když odešla do důchodu, měla stále ještě dost energie vrhnout se na to, co ji opravdu baví, a to bylo vaření.

Na úvod nás Tam provedla svojí bylinkovou zahrádkou, kde si pěstuje všechny potřebné ingredience do svých jídel. K těm nejdůležitějším patří kafirový list, několik druhů thajské bazalky, čerstvý zelený pepř, koriandr (kořen i listy), citronová tráva (voňatka citronová) a galgán - speciální typ zázvoru.

Pak už přišel na řadu samotný kurz. Tam a její asistentky nejprve názorně předvedly postup u všech čtyř chodů, poté každá z účastnic dostala k dispozici svůj kuchyňský prostor, s minisporákem, linkou a připravenými ingrediencemi.

Tajemství čtyř chutí

V Thajské kuchyni se mísí různé vlivy, nejvíc je tu znát Indie a Čína. Možná vás překvapí, že chilli papričky, jedno z dnes nejznámějších poznávacích znamení thajského jídla, se do země dostaly až v průběhu 16. století, kdy je přivezli portugalští mořeplavci.

Největší práci dá v thajské kuchyni příprava doplňků, tedy nejrůznějších kořenících past, marinád a omáček, které ale můžete (a některé dokonce musíte) koupit už hotové nebo si je připravit do zásoby.

Základem thajské kuchyně jsou čerstvé ingredience a čtyři základní chuti.

Samotné jídlo je pak hotové raz dva. Připravuje se vždy z čerstvých surovin, včetně koření. Sladké, kyselé, slané a pálivé - to jsou čtyři chutě, na jejichž vyváženosti stojí thajská kuchyně. S pálením to není tak strašné, jak se mnohdy traduje, pokud jste v restauraci, můžete si objednat méně pálivou verzi, pokud si vaříte sami, stačí ubrat ostřejší ingredience.

Na rozdíl od mnoha jiných zemí se v Thajsku zdaleka nejlépe najíte na ulici, jídlo je vždy naprosto čerstvé, vynikající a také levné. Thajci si obvykle objednávají více jídel, ovšem neservírují všechny "chody" postupně, ale najednou a ochutnávají od každého průběžně. Což je ideální způsob, jak ochutnat co nejvíc druhů skvělého thajského jídla.

Účastnice kurzu vaření ve škole paní Tam v Bangkoku (autorka úplně vlevo)

Pokud si budete chtít uvařit "Thajsko" doma opakovaně, vyplatí se vám investovat do koupě speciálních omáček, například ústřicovou omáčku už seženete v každém větším supermarketu.

Vyzkoušejte si recepty podle paní Tam (všechny recepty jsou v množství pro dvě osoby)

Gai Hor Bai Toey

(kuře zabalené do pandánových listů)

Oblíbený thajský předkrm je náročný na zručnost, ale vyrobit ho stojí za to. Je nejen efektní, ale i chutný.

Na kuře:

200-300 g kuřecích prsou nakrájených na 15-20 kousků

1 lžička nasekaného kořene koriandru

5 stroužků česneku

špetka pepře

1⁄2 lžičky tmavé sojové omáčky

2 lžičky sezamového oleje

2 lžičky ústřicové omáčky

15-20 pandánových listů na zabalení (lze nahradit pórkem)

rostlinný olej na smažení

Na omáčku:

2 lžíce palmového cukru

1 lžička tmavé sojové omáčky

1⁄2 lžičky jemně nakrájeného galgánu (lze nahradit zázvorem, který je ale aromatičtější)

1⁄2 lžičky soli

2 lžíce tamarindové pasty

1⁄2 lžičky sezamového oleje

1. Pepř, koriandr a česnek zpracujeme v hmoždíři. Přidáme ostatní ingredience (sojovou omáčku, sezamový olej, ústřicovou omáčku) a do vzniklé marinády ponoříme kuřecí kousky alespoň na 20 minut.

2. Pak kousky postupně balíme do listů následujícím způsobem: list v polovině přehneme tak, aby poloviny svíraly pravý úhel. Do záhybu vložíme kousek masa a jedním koncem listu omotáme, pak provlékneme dopředu a lehce utáhneme. Část masa by měla vyčnívat ven. Postupně tak připravíme všechny kousky.

3. Připravíme si omáčku: všechny ingredience dáme do pánvičky a pomalu zahříváme, dokud se cukr nerozpustí a hmota se nezačne vařit. Pokud je příliš hustá, přidáme pár kapek vody.

4. V jiné pánvi rozehřejeme olej tak, abychom do něj mohli postupně ponořit zabalené kousky. Smažíme je asi 5-10 minut podle velikosti, pak je vyjmeme a pomocí papírového ubrousku zbavíme přebytečného oleje.

5. Servírujeme s omáčkou, do které budeme kousky namáčet.

Tom Yum Goong

Tahle polévka je skutečně výtečná a patří k nejoblíbenějším kouskům thajské kuchyně. Krevety lze nahradit kuřetem.

4-6 velkých krevet, oloupaných

2-4 houby

4 kafirové listy

3 šálky kuřecího nebo krevetového vývaru

2 lžíce rybí omáčky

2 snítky citronové trávy, nasekané na tří centimetrové podélné kousky

1 lžíce citronové trávy nasekané najemno

2 plátky galgánu

3 červené chilli papričky

2 lžíce šťávy z limetky

2 lžíce krevetové pasty

1 lžíce nasekaných listů koriandru na ozdobení

1. V kastrolu zahřejeme vývar a na chvíli do něj ponoříme krevety. Pak je vyjmeme.

2. Přidáme větší kousky citronové trávy, kafirové listy a galgán. Vrátíme krevety, přidáme jemně nasekanou citronovou trávu, zakryjeme pokličkou a necháme několik minut vařit. Přidáme houby a vaříme dalších pár minut. Odstraníme z ohně, přidáme rybí omáčku, limetkovou šťávu, chilli a krevetovou pastu.

3. Při servírování ozdobíme koriandrem.

Phat Kra Phao

(kuře nebo mleté vepřové se smaženou bazalkou)

300 g mletého vepřového nebo najemno nakrájeného kuřecího masa

5-10 nasekaných chilli papriček smíchaných s 10 nasekanými stroužky česneku

1⁄2 lžičky jemně nasekaného galgánu

2 lžíce čerstvé červené nebo zelené papriky, najemno nasekané

1 lžíce rybí omáčky

2 lžíce

4 lžíce rostlinného oleje

4 lžíce najemno nasekané cibule

1 šálek čerstvé thajské anýzové bazalky

1 lžíce tmavé sojové omáčky

1 lžíce cukru

1⁄2 hrnku vody

Na ozdobu:

1⁄2 hrnku lístků thajské anýzové bazalky, osmažené dokřupava

1. Ve woku zahřejeme olej, přidáme chilli s česnekem a galgán. Rychle osmahneme, dokud nezačneme cítit výraznou vůni.

2. Pak přidáme maso a smažíme 2-3 minuty. Pak přidáme všechny omáčky, cukr a dál smažíme. Pokud je směs příliš suchá, přidáme trochu vody.

3. Odstraníme z plamene, přidáme papriku a bazalku a zamícháme. Podáváme posypané osmaženou bazalkou.

Ka Nom Krok

(kokosové lívanečky)

Velmi sladký, ale lahodný zákusek, který v různých obměnách koupíte na každém tržišti.

2 hrnky kokosového mléka

2 hrnky rýžové mouky

2 lžíce cukru

1⁄2 lžičky soli

Na náplň:

2 hrnky kokosové smetany

1/2 hrnku cukru

1 lžička soli (vše míchejte, dokud se cukr nerozpustí)

Na posypání:

čerstvá kukuřičná zrna

nasekané kafirové listy

nasekaná jarní cibulka

6 lžic rostlinného oleje

1. Šleháme kokosové mléko, rýžovou mouku, cukr a sůl, dokud nevznikne jemné těsto. Lehce rozehřejeme pánev s olejem, nalijeme těsto do jednotlivých dílů lívanečníku.

2. Pak nalijeme náplň. Nakonec posypeme danými ingrediencemi, zakryjeme pokličkou a necháme několik minut smažit, dokud spodní část nezezlátne.