Kurz romantiky pro muže: lekce pro začátečníky i pokročilé

Romantika je krásná, ale zákeřná. Od puberty jsme vystavovány takovému ataku filmů, knih, písní a bůhví čeho všeho, že naše představy o tom, jak mají různé životní situace vypadat, si nezadají s obrazotvorností Rosamundy Pilcher. Pak zbytek života v lepším případě vzpomínáme na pár ojedinělých romantických momentů, v tom horším střídá naději zklamání. A muži? Ti zase často vůbec nechápou, o co že nám to vlastně jde. Mají nás rádi? Mají. Jsou nám věrní, starají se o děti, chovají se k nám slušně? Co víc byste si holky přály?

A co vlastně je romantické? Je to takový skutek, který svou neočekávaností, nevšedností totálně zacloumá našimi city. Asi se shodneme, že aspoň trochu něčeho podobného v životě zažít chceme. Nemusí jí být příliš, ono všeho moc taky škodí. Teď záleží na tom, jaký ,materiál‘ máme doma. Někteří muži jako by vypadli z dob Puškinových (pravda, jsou v naprosté menšině), někteří naopak trpí nemocí zvanou balvanóza. Oni by třeba i chtěli, ale nevědí jak. Právě pro ně tady máme inspiraci, jak ze sebe udělat romantika - aspoň malého. A pro vás, dámy, zase návod, jak na různé experimenty reagovat, abyste neublížila sobě, jemu ani vztahu.

LEKCE 1: Pro začátečníky

PRO NĚJ

Jste ten typ, který svíčky v bytě používá, jen když vypadne elektřina, řezané květiny považuje za nehorázné plýtvání a za vhodný dárek k výročí, pokud si na něj vůbec vzpomene, vybere tyčový mixér. Ten, jehož nejromantičtější gesto kdysi dávno na pobytu v horách bylo, že jste v podnapilém stavu vyčůral jméno své milé do sněhu.

První rada zní: začněte zlehka. Nástupem v duchu - je čtvrtek, hezký den, tady ti nesu pugét třiceti růží - byste přivodil ženě infarkt a podezření na nějaký hodně veliký průšvih, který hrozí vás záhy dostihnout. Navíc pokud si podobné trumfy vystřílíte hned v úvodu, nasadíte si laťku zbytečně vysoko, taky si vyčerpáte veškerou invenci a v neposlední řadě to výrazně poleze do peněz. Zkuste se zamyslet nad něčím originálním, co ani nemusí stát moc peněz - napustit ženě vanu, když přijde pozdě z práce, vypálit jí CD s jejími oblíbenými písničkami, koupit jí na služební cestě tu mléčnou čokoládu s celými ořechy, kterou má ráda.

Doporučení: uložte si do mobilu čtyři data: její narozeniny, svátek, den seznámení a výročí sňatku - ušetříte si tím spoustu zbytečných výčitek.

PRO NI

Oceňte i minimální pokus. Jakmile totiž z vaší strany neuvidí nadšenou reakci, v kterou doufal, můžete se s dalšími experimenty rozloučit. Naopak pokud hned na začátku přepálí své síly, snažte se nebýt podezřívavá - hrozí totéž nebezpečí, totiž totální imunita vůči jakékoliv romantice. Pokud sám nechce, nenuťte jej, aby s vámi zhlédnul romantický film. Někteří muži, zvlášť romantičtí začátečníci, z podobného typu kinematografie nudou usínají. Což by vaši náladu té chvíle rozhodně nevylepšilo.

INSPIRACE

"Můj muž není zrovna romantický přeborník, ale jednou mě neskutečně dojal na 1. máje. Přes den jsme nějak nestihli naplnit náš každoroční zvyk, tedy políbit se pod rozkvetlou třešní. On vzal večer papír, namaloval na něj rozkvetlej strom a pověsil to na lustr. Takže jsme se ten rok líbali doma v obýváku," vzpomíná pětatřicetiletá Jana z Prahy.

Podobně finančně nenáročné gesto zažila i jednatřicetiletá Hana z Vlašimi: "Manžel po třech letech manželství přišel s tím, že naše snubní prstýnky odnese profesionálně vyčistit. Když mi ten můj přesně na den výročí vracel, bylo na něm vyryto datum svatby a MILUJI TĚ. Brečela jsem jako želva."

LEKCE 2: Pro mírně pokročilé

PRO NĚJ

Choulostivá data máte v malíčku, minimálně to je pro vás příležitost přinést vaší drahé polovičce kytici. Jste ochoten dát si práci se zjišťováním, co by si asi tak přála k narozeninám. Přes den jí občas, jen tak, pošlete esemesku, že se vám stýská nebo že na ni myslíte a máte ji pořád rád. Když s vámi chce jít do kina na nový film s Hugh Grantem, nekomentujte to slovy "Na teploušskou slátaninu mě nedostaneš". Naopak jste schopný to přežít bez zauzlení střev, a dokonce možná si to trochu užít.

Pokud se chcete stát větším romantikem, zapracujte na kreativitě - nějaká drobnost, kterou nečeká, ale vy víte, že ji potěší. A jestli to pro vás bude znamenat něco sebeobětování, tím líp. Oběti se cení.

PRO NI

Opětujte. Pokud si všimnete viditelné snahy svého partnera aspoň občas vám dopřát situaci hodnou Hollywoodu, vymyslete i vy něco originálního. Třeba v neděli připravte k snídani volské oko ve tvaru srdce, formu koupíte v domácích potřebách. Z vašich vzájemných romantických gest se může stát příjemný domácí sport, který zabrání tomu, abyste se po deseti letech cítili jako lvi v kleci.

Zároveň se svého romantika ale nesnažte vychovávat skokem - věty jako "Kytky sice dobrý, ale představ si, co včera vymyslel Milan od vedle" jsou spolehlivým ničitelem všech dalších pokusů. V této oblasti řevnivost mezi muži opravdu nefunguje.

INSPIRACE

"Největší náraz romantiky jsem asi zažila v porodnici, kam mi manžel přinesl vlastnoručně upečený kynutý makový štrúdl. Věděl, že ho děsně miluji, a tak si nalistoval v kuchařce recept a upekl mi tenhle veleromantický dárek jako poděkování za narození našeho syna. Musím říci, že dámy, které byly v porodnici obloženy karafiáty z nemocničního chudého květinářství, byl to rok 1988, mi tenhle kousek voňavého poděkování upřímně záviděly," vypráví jednačtyřicetiletá Lucie z Hradce Králové.

LEKCE 3: Pro pokročilé

PRO NĚJ

Když jí chcete udělat opravdu radost (nebo na ni zapůsobit - v počátcích vztahu), nedělá vám problém strávit plánováním a chystáním své romantické akce celé týdny a promýšlet i ty nejmenší detaily. Večeře při svíčkách, žádost o ruku na kolenou v její oblíbené restauraci - podobné věci jsou pro vás samozřejmostí. Když vidíte film romantikou nabitý, všímáte si nápadů a jste schopný ty dobré ocenit a upravit pro vlastní použití. Víte, že tyhle věci většina žen prostě miluje a že přesně tím se v jejích očích stáváte a hlavně zůstáváte panem Pravým. Tím, kterého jí závidí všechny kamarádky...

Pro vás je výzvou vymyslet i uskutečnit ,majstrštyk‘ svého života. Něco, co bude vaše milá vyprávět ještě pravnučkám, co se stane rodinnou legendou a vám zajistí nesmrtelnost. A to něco musí být VELIKÉ. Bude to vyžadovat hodně vymýšlení, plánování a asi i zapojení pomocných sil. Pokud vám chybí nápad, zkuste pozvat na kafe jednu či dvě její nejbližší kamarádky. Ty totiž pravděpodobně znají i její hodně tajné sny.

PRO NI

Až na vás váš partner ,vybalí‘ romantický kousek svého života, nekroťte své pocity. Nebraňte se tomu, plakat dojetím na veřejnosti, koktat rozrušením. Jen ta opravdová spontánní reakce pro něj bude tou pravou odměnou. Vaší morální povinností je i zajistit, aby tato událost neupadla v zapomnění. Fotka z TOHO dne budiž doplňkem všech vašich bytů, které vám život ještě přistrčí do cesty. A možná od teď můžete oslavovat další výročí - výročí vašeho EXKLUZIVNÍHO dne.

INSPIRACE

Vzpomínka třiatřicetileté Karoliny z Prahy: "S manželem Honzou jsme vždy cestovali jen pracovně. Letos jsme si řekli, že si uděláme pět dní volna a pojedeme někam do lázní. Vezl nás kamarád, který si cestou vzpomněl, že si musí na Ruzyni vyzvednout kartu od Lufthansy. Kancelář Lufthansy kartu nemohla najít. Bez jakéhokoli podezření jsem tak strávila asi 10 minut vyplňováním formulářů a telefonováním na centrálu. Když jsme opustili kancelář, stál před ní Honza a podal mi letenku se slovy: "Věci už máš na palubě, letí to za patnáct minut, tak bychom měli jít." Myslím, že jsem v ten moment koukala vyjeveně a zároveň radostně jako malé dítě. Let do Benátek trval jen 45 minut a já si říkala, že už to fakt nemůže být krásnější, ale opak byl pravdou.

Honza mě nejvíce překvapil tím, že ačkoli nerad ztrácí čas památkami, vytáhl průvodce a začal mi předčítat o každém chrámu, parku či mostě. Když jsme se před dvěma lety brali, nechtěli jsme zapadat do klasických schémat, a tak jsme si místo zlatých prstýnků dali symbolické prsteny z trávy. Poslední den před odletem Honza zamluvil projížďku na gondole. Přesně v momentě, kdy vedle začal zpívat gondoliér, Honza nečekaně vytáhl svůj mobil a pustil nahrávku naší svatby. Při slovech "vyměňte si prstýnky" otevřel krabičku a podal mi prsten z bílého zlata se slovy: "Teď už ho chci vážně nosit, protože vím, že je náš vztah skutečně důležitý."

LEKCE 4: Pro profesionály

PRO NĚJ

Vám je těžko radit, romantika je vaší nedílnou součástí. Kdybyste se narodil v 19. století, určitě byste měl za sebou aspoň jeden duel. Pravděpodobně znáte zpaměti celého Evžena Oněgina a na romantické filmy současné produkce hledíte jako na milý, ale nepříliš nápaditý amatérismus. Doporučení: současné ženy, zvlášť ty, které před vámi prošly školou neromantických balvanů, by mohly být vaším jednáním zaskočeny. Nepřepalte start, jinak se může stát, že vaše romantická duše bude vnímána spíš jako duše psychicky nemocná.

PRO NI

Vážené dámy, zbystřete. Tito muži jsou báječní, okouzlující a budete si s nimi připadat jako v pohádce. Tedy chvíli, každá pohádka totiž někdy končí. Takže až vám se pod hordou nezaplacených složenek, v soužití s kapajícími kohoutky a nefungujícím topením, protože on je přece snílek, ne praktik, jeho romantická gesta začnou zajídat, on na plynu neubere. Neumí to, raději odejde hledat novou princeznu, pro kterou by byl vysněným rytířem na bílém koni. Pokud jste ale víla, která od života čeká právě tohle, a těžkosti osudu jsou pro vás jen malou komplikací, nezbývá než gratulovat.

INSPIRACE

"Jeden z mých bývalých, muzikant, pro mě asi po dvou měsících vztahu napsal píseň. Jako by to už samo o sobě nebyla bomba, dal ji na své tehdy vznikající CD a nazval ji A Little Moment Upon Time. Když složíte písmena, kterými jednotlivá slova začínají, dají dohromady mé jméno. Bylo to naprosto úžasné, ale vlastně jsem se cítila celkem nesvá. Měla jsem dlouho pocit, že bych mu měla být vděčná, a i z toho důvodu jsem vztah s ním prodlužovala, i když už jsem věděla, že to vůbec není ono. Ale vzpomínka, která mi na něj zůstala, je zcela jedinečná," nostalgicky vypráví moje německá šestatřicetiletá kamarádka Almut.