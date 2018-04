Do Prahy příští týden zavítá slovenská lektorka numerologie s dlouholetými zkušenostmi, numeroložka Lenka Gulyasová. Při příležitosti její návštěvy v Praze se pro všechny zájemce uskuteční v Praze Nuslích kurz numerologie, a to v sobotu 25. dubna 2009 od 9 do 17.00 hodin.

Lenka Gulyasová pořádá v sousedním Slovensku ročně desítky kurzů, kde učí zájemce o numerologii práci s numerologickou mřížkou, orientaci ve výpočtech číselných rovin a další. Kurz stojí 2.000 Kč, exklusivně pro registrované čtenáře časopisu Faiyo s 15% slevou (tzn. 1.700 Kč).

Všichni zájemci o kurz numerologie pod vedením známé instruktorky numerologie Leny Gulyasové se mohou přihlásit na adresu horoskopy@faiyo.cz. Registrace do kurzů je možná pouze do 20. dubna 2009, počet zájemců je limitován.

Součástí kurzu je výklad numerologie pro jednotlivce. Budete překvapení, co se dozvíte o sobě i druhých!