Kurz flirtu: jak na to v kanceláři, na ulici a v baru

Je to tak, flirtovat se vyplácí, takže chcete-li se seznámit, nebojte se použít odpradávna ověřené taktiky. Čtěte kurz flirtu podle psycholožky Anity Naikové.

1. CESTOU DO PRÁCE

° Používejte řeč očí

Trik flirtování spočívá v tom, zachytit pohled dotyčného, čtyři vteřiny při něm setrvat, pak oči stočit jinam (nečekat příliš dlouho) a usmát se. Zaručeně si nejdéle v rozmezí dvou zastávek přesedne k vám.

° Přitáhněte jeho pozornost ke svým rtům

Pokud se vám dívá na rty, líbíte se mu. Pro zvýšení účinku si můžete rty nepatrně olíznout nebo si na ně nanést trochu lesku, aby vypadaly šťavnatě a lákavě. Můžete se také dotyčnému podívat na rty, pak se mu podívat do očí a usmát se.





. Zásadní rada Nikdy neztrácejte hlavu!

Pokud se vám podařilo navázat flirt očima, neztrácejte čas. Obraťte se na dotyčného muže s nějakou otázkou, než vám bude mít možnost uniknout. Pokud jste na sebe v autobusu namáčknutí, využijte této situace a klidně řekněte něco odvážného. Jen nezapomeňte, že lehké sexuální narážky jsou hravé a vtipné, ale vyzývavé sexuální poznámky z vás udělají "úchyla".

2. V KANCELÁŘI

° Ráda byste flirtovala s kolegou v práci, ale nejste si jistá, jestli se mu líbíte? Zkuste zachytit vstřícné signály - muži, kterým se líbíte, na sebe budou upoutávat pozornost, například hlasitějším smíchem než ostatní, snahou vypadat chytřejší, vtipnější apod. Jestliže vás navíc jemně berou za loket nebo se dotýkají vašich zad, když vás například nechávají vstupovat do místnosti, a navíc vyhledávají spoustu příležitostí k náhodným dotykům, začněte s nimi flirtovat, protože chtějí.

° Nebojte se jít s kůží na trh - 50 procent mužů a žen by si přálo, aby s nimi flirtovalo víc lidí, ale většina lidí to nedělá, protože se bojí to risknout. Abyste byla ve flirtování úspěšná, zhluboka se nadechněte, zdvihněte hlavu, zadívejte se zpříma a vykročte do akce.

° Umožněte druhým, aby s vámi mohli flirtovat. Nezůstávejte pořád jen ve skupině lidí a neuzavírejte se do sebe u svého pracovního stolu. Vstaňte, projděte se a alespoň na pár minut zůstaňte sama, např. na chodbě u automatu na kávu nebo u kopírky, aby se k vám někdo mohl alespoň přiblížit.

3. V ZAPLNĚNÉM BARU

° Rozhlédněte se kolem sebe - usmívejte se, přelétněte očima přítomné a nechte pohled zastavit se na někom, kdo vás zaujal. Poté pohled odtáhněte a znovu se na něj podívejte. Pokud se na vás stále dívá, líbíte se mu. Pokud pohled odvrátil, nemá zájem, vyhlédněte si někoho jiného.

° Jestliže vidíte pozitivní odezvu, usaďte se nebo se postavte někam, kde vás dotyčný může oslovit. Zamiřte k baru, projděte kolem něj, a pokud se cítíte na troufalejší akci, klidně mu objednejte drink. Opět platí, že muž, který o vás má zájem, se na vaši návnadu chytí, ten, který zájem nemá, vás bude ignorovat. Pokud se tak stane, nepropadejte malomyslnosti, zaměřte svou pozornost prostě jinam (to, že o vás nejeví zájem, nemusí mít s vaší osobou nic společného - co vy víte, možná je ženatý nebo gay, nebo má celou řadu přítelkyň).

° Jakmile s dotyčným mužem navážete kontakt a jste vedle sebe, ukažte mu, že vás zajímá, a vzbuďte jeho zájem o vás. Nezávazně se ptejte, tu a tam prohoďte pár důvěrností (protože právě tak dochází ke sbližování), letmo se ho dotýkejte. Rozhovor ukončete včas, abyste napoprvé kontakt nepřehnala a hlavně aby vás chtěl poznat víc. Vraťte se ke svým přátelům a nechte mu své telefonní číslo nebo e-mail.

POZOR NA PŘEDSUDKY

Možná si říkáte, že nemáte zapotřebí se přetvařovat a hrát nějaké divadlo, že zkrátka nejste koketa a basta. Ale když už jste se naučila používat řasenku, stíny, rtěnku a nosit náušnice, proč kromě zevnějšku dokonale neovládat také své verbální i nonverbální chování?

"Mám klienty, kteří si v tomto ohledu opravdu neví rady, jsou zaneseni spoustou předsudků a mýtů o nevhodnosti flirtování, které by mohlo imponovat jako něco nevhodného, něco, čím si zadávají a vypadají divně a lacině, což je ale nesmysl. Většinu těchto mýtů dostaneme do vínku od prudérnějších rodičů," vysvětluje odbornice na partnerské vztahy, psycholožka Jitka Douchová. "Flirtování je základ všech partnerských začátků. Je to v podstatě excelentní ukázka spousty věcí - míry sebevědomí u obou, mocenské pozice, sociální inteligence, empatie atd."

Muži jsou podle ní křehké bytosti. Potřebují mít pozitivní zpětnou vazbu od ženy, která je zajímá, aby mohli pokračovat dál v dobývání. Bez odezvy to vzdají, porážka je něco ponižujícího. Proč by to tedy měli nechat dojít až tak daleko. Zároveň nesmí mít pocit jednoduchého vítězství - to by ztratilo smysl. Zajímá je rovnocennost, výzva. "Flirt, je-li na úrovni, je výzva. Jeho sofistikovaně tajemná podoba, která naznačuje zájem, ale posléze se žena stáhne, aby muž mohl dobývat, to je pravé umění."

FLIRT JE JEN ZAČÁTEK

První podprahová fáze flirtu spočívá v kontaktu očí, letmém úsměvu a celkově v mimice obličeje, ale posléze už "mluví" i celé tělo. Po ní musí následovat i verbální zájem. "Vždy se vyplatí umění naslouchat, vcítit se do toho druhého, dát najevo porozumění, uznání, ocenění a zájem," říká psycholožka. "Setkávám se i klientkami, které by se flirtu nebránily, jen kdyby to uměly. Ale protože jsou nesmělé a plaché introvertky, nejde to a nejde. Byla by to jen nepřirozená křeč, spíš karikatura na flirt než zajímavá výzva, která je dobrým startem pro možný vztah."

Žena, která flirtuje, je pro muže rozhodně lákavá, ale zároveň může být i trochu nebezpečná. Podstatná je právě forma flirtu a také mužovy předchozí zkušenosti s partnerkami, které ho flirtem získaly. Pokud na takovou aktivitu už dříve "dojel", bude rozhodně opatrnější.

. Pozor a) Vybírejte si! Flirtovat s přítelem své nejlepší kamarádky, se šéfem, nebo dokonce se svým bývalým, to je nejen trapné, ale hlavně nevhodné.

b) Nic neuspěchejte. Postupujte pomalu.

c) Nemyslete víc, než je nutné, na to, co si myslí o vašem účesu či špecích.

d) Soustřeďte se na to, co vám říká a zda se vám zamlouvá jako potenciální partner.

Flirt je ale teprve začátek možného. "Má šanci se rozvinout ve vztah jen tehdy, funguje-li ‚chemie‘ - pocit vzájemné touhy po sobě, přitažlivosti. A je to takový tanec, kdy oba dva vědí, co dělají - aspoň trochu, znají přibližně cíl. Buď se z jejich tance stane tango, které je o vzájemném sdílení a cítění se, nebo ‚čtverylka‘," upozorňuje Douchová.

Ženy, které úspěšně flirtují, mají úspěch proto, že jsou nejen ochotné podstoupit riziko, ale také připravené čelit možnému odmítnutí, poté se "otřepat" a zkusit to znovu. Flirtování je návykové, a jakmile se v něm procvičíte nebo se o to alespoň budete pokoušet, budete chtít své dovednosti vyzkoušet na každém muži. Tady však pozor! Nemyslete na své špeky či účes a na to, co on si asi o vás myslí. Poslouchejte, co říká, a vnímejte, jak na vás působí.

