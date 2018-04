Honza vyzkoušel český vynález. Jeho penis reagoval na nahotinky

Do pražského Sexuologického ústavu jsme přivedli mladého dobrovolníka Honzu. Statečně se uvolil podstoupit měření reakcí jeho penisu na nejrůznější obrázky, které mu bude sexuolog Jaroslav Zvěřina promítat, abychom s kamerou mohli ve vedlejší místnosti natáčet graf, který vyhodnotí i ty nejjemnější odezvy.

Kurt Freund Československý a kanadský psychiatr a sexuolog se narodil 17. ledna 1914 v Chrudimi v německy mluvící židovské rodině, zemřel 23. října 1996 v Torontu.

V 50. letech se v Praze zabýval léčbou homosexuality. Jako první na světě použil vlastní metodu penilní pletysmografie.

Začátkem 60. let se stal odpůrcem její léčby a jeho studie přispěly k dekriminalizaci homosexuálních styků.

Od roku 1968 působil v psychiatrickém institutu v kanadském Torontu, kde založil sexuologické pracoviště, které dosud nese jeho jméno.

V knize Homosexualita u muže (Praha 1962) Freund zahrnul identická dvojčata, která byla ve většině případů buď homosexuální, či heterosexuální. Tím potvrdil genetický zdroj homosexuality.

„Roky už používáme základní řadu obrázků, které klientům pouštíme. Obsahuje devět obrázků ženského pohlaví, devět mužského, vždy po třech ve věkových kategorií dospělí, dospívající a před pubertou. Na každý obrázek mají tak deset sekund,“ vysvětluje sexuolog a dodává, že samozřejmě mají také sady obrázků s motivy sexuálních deviací.

Fotografie má ústav zakoupené od firmy, na držení obrázků s dětmi tu mají pochopitelně soudem povolenou výjimku. Docent Zvěřina pamatuje z doby, kdy se obrázky promítaly pomocí projektoru, pedofila, který jich po vyšetření stihl několik ukrást.

„Nechal jsem ho po vyšetření pár minut v místnosti samotného, policisté čekali venku. Asi za dva dny za mnou přišel jeden z nich a ptá se, jestli mi nechybějí nějaké slajdy. A vybalil ty ukradené obrázky dětí. I bez falopletysmografu bychom věděli, co ho přitahuje,“ vzpomíná lékař.

„Kdysi v prehistorické době tu snímky, které považuji za nejvalidnější, nafotil již zesnulý kolega sexuolog Jiří Melan. A protože jsou dneska v módě nahotinky vyholené, pacienti nám vyčítají, že fotky s ochlupením nejsou tak atraktivní,“ usmívá se Zvěřina.

Spirála na penis a můžeme začít

Původní vynález Kurta Freunda fungoval na hydropneumatické metodě. Na penis se složitě upevňovaly speciální cylindry, které měřily objemové změny penisu přímo v mililitrech.

„Tahle metoda se ještě někde ve světě používá, ale my dnes pracujeme s elektrokapacitním přístrojem, který je praktičtější, nemusí se složitě na penis utěsňovat, je poměrně citlivý a máme s ním dobré zkušenosti. Pomocí spirály nasazené na penis zachycujeme objemové změny v penisu, které se u našeho snímače kvantifikují elektrokapacitní metodou, ale existují i jiné systémy. V zahraničí se myslím hodně používá strain gauge, což jsou speciální gumičky, které se nasadí na penis a měří jeho obvod,“ popisuje sexuolog, který v Sexuologickém ústavu posadí k přístroji tak dva až tři pacienty týdně.

Přístroj neošálíte

Kamrlík, v němž sedí Honza na vyviklaném koženkovém křesle a kde světlo z okna zakrývá potrhaná roleta, není zrovna reprezentativní. Na stole stojí monitor napojený do sousední místnosti, kde Honzovy reakce sledujeme na grafu. Ten je evidentně dost vyděšený, protože zkraje nereaguje na žádné obrázky.

Není divu, když ví, že vedle je nás tolik a že je tu i kamera. „Každému dávám tak deset, patnáct minut na to, aby se v té situaci stabilizoval,“ zastává se Honzy docent Zvěřina. Na závěr má přece jen nějaké shrnutí: „Dobrovolník v testové situaci reagoval podprůměrně, ale zachytili jsme opakovaně specifické reakce, které byly na dospělé ženy a dospívající dívky, což je zcela fyziologická záležitost.“

Falopletysmograf se dá teoreticky ošálit, ale podle docenta Zvěřiny je to stejně těžké jako zmást detektor lži. „Vyžaduje to tak systematický nácvik zpětné vazby, že jsem se s nikým takto zacvičeným nesetkal,“ říká.

Kromě toho se pacienti nemají kde naučit, jak přístroj obalamutit. „Většinou se to snaží ošálit buď tak, že pokud jsou homosexuálové a zapírají, simulují pozitivní reakce na ženy. Ovlivnit objem penisu ale vůlí moc nejde, takže se snaží nějak tlačit, což je průhledné a citlivý přístroj to zaznamená,“ tvrdí sexuolog.

Podle něj by by se přístroj dal podvést tak, že by se člověk při měření věnoval svým představám, a pak by reagoval na ně a ne na výjevy na obrazovce. „Dovedu si to představit, ale takového člověka jsem ještě neměl. S čím se ale velmi vzácně setkávám, je areaktivita, tedy, že někteří pacienti nereagují vůbec. Ale to si nejsem jist, jestli je způsobeno opravdu jejich vůlí. Možná dovedou podněty z obrázků v takové situaci vypnout,“ uvažuje Zvěřina.

Ročně prověří sexuolog Zvěřina stovky pacientů, z toho jen dvě až tři ženy (pomocí čidel nasazených na vulvu se měří podobně i sexuální preference žen). Test podstupují hlavně sexuální delikventi. Ostatní jsou muži s vleklými dysfunkčními poruchami, s nízkou vzrušivostí a nezájmem o sex. Falopletismograf může ověřit rychlost reakcí, prokrvenost údu nebo orientaci. „I takový člověk může mít poruchu sexuální orientace a není si toho tak úplně vědom,“ upřesňuje lékař.