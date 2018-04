Kuří oko nebo mozol vznikají až po dlouhodobém působení těsné boty nebo například při práci s lopatou. V podstatě chrání měkkou kůži, a tak je dobré hlavně odstranit příčinu potíží. V případě práce to je komplikovanější, u je to naopak nutné. Každý, kdo měl kuří oko, ví, jak dokáže komplikovat chůzi. Jako první pomoc funguje koupit si takzvané gelové náplasti: jsou to takové měkké polštářky, které nalepíte na kůži. Po odstranění příčiny potíží je čas začít s léčbou kuřího oka. Postup je stejný jako u bradavice.

Existují i náplasti na kuří oka. Ty dokážou vyléčit kůži rychleji, protože je můžete nechat nalepené celý den. Některé firmy dokonce doporučují několik dní, ale to se obvykle neslučuje s běžnou hygienou. Pokud totiž končetiny namočíte, náplast pak už tak dobře nedrží. Raději si lepte každý den jinou a stejně jako u bradavic změkčujte kůži a odstraňujte odumřelou tkáň. Pokud použijte náplast, zkontrolujte během dne, zda se nepohnula. Účinná látka je totiž jen na části náplasti, zbytek je plst, která chrání zdravou kůži. Pokud se náplast posune, naleptává se něco jiného než kuří oka. Není to žádné neštěstí, ale kůže pak zčerná a odumře. Trvá několik dní, než se vrátí do původního stavu.