Kuřecí prsíčka Capriccio

Prsíčka osolíme, opepříme, obalíme v mouce, rozšlehaném vajíčku a znovu v mouce. Po obou stranách nejdříve na rychlo opečeme na másle do zlatova a na mírném ohni pak dopečeme. Mezitím na másle podusíme do měkka na plátky nakrájené žampióny, do nichž jsme dali bobkový list. K měkkým žampiónům přidáme víno a ještě chvíli dusíme. Prsíčka naskládáme do zapékací nádoby, na každé dáme plátek jemné játrové paštiky, polijeme žampiónovou omáčkou a v troubě zapečeme.