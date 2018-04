Čtenářský recept: Kuřecí prsa v kari

Doba přípravy: max. 1 hodina

Množství: 4 porce

75 g + 1 lžíce hladké mouky

2 lžičky soli

1 lžička bílého pepře (může být i černý, ale je více viditelný)

4 kuřecí prsa bez kůže

3 lžíce másla

75 ml olivového oleje

70 g nakrájené cibule

1,5 lžičky kari koření nebo kari pasty (nedávat více, pak by kari bylo příliš intenzivní)

250 ml kuřecího vývaru

125 ml pomerančového džemu

2 lžíce kečupu

1 lžíce citronové šťávy

1. Nejprve si předehřejeme troubu na cca 205°C - 210°C. V misce smícháme 75 g mouky, sůl a pepř. V této směsi obalíme kuřecí prsa (kuřecí prsa můžeme nechat v celku a nebo je nakrájet na nudličky).

2. Na pánvičce si rozehřejeme máslo a kuře osmažíme dohněda po obou stranách. Potom je dáme do pekáče, nejlépe z varného skla s příklopem (je to lepší, kuře při pečení pak nevysychá) a pečeme cca 15 minut.

3. Mezitím, co se kuře peče v troubě, si na pánvi rozehřejeme olej a osmahneme cibuli. K cibuli přidáme zbývající mouku a smažíme (maximálně 3 minuty). K cibuli a mouce na pánvičku přidáme zbývající přísady a promícháme. Vzniklou směs přivedeme k varu a poté snížíme teplotu a vaříme cca 15 minut, dokud směs nezesklovatí.

4. Kuře vyjmeme z trouby a vzniklou směs na kuřecí prsa nalijeme. Vše vrátíme opět do trouby a pečeme 5 až 10 minut.

Tip: Ideální příloha je rýže.