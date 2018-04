Kuře pětkrát jinak. Recepty, které vás neomrzí

Kuře s rajčatovou omáčkou a houbami

Pro 4 osoby

Příprava: 15 minut + 45 minut pečení a dušení

* 4 kuřecí čtvrtky nebo 8 kuřecích paliček

* sůl a mletý pepř

* 2 lžíce hladkolisté petržele k podávání

* pečivo k podávání

Na omáčku:

* 1/2 hrnku najemno nakrájené cibule

* 1 hrnek kečupu

* 3 lžíce worcestru

* 1 lžička soli

* 1 lžíce cukru

* 1/2 hrnku sušených rajčat naložených v oleji, okapaných a překrájených

* 1 hrnek hub nakrájených na plátky, žampiony, lišky apod.

* pár kapek tabasca

* 1 snítka rozmarýnu

1. Větší čtvrtky překrojíme v kloubu na dvě části, maso osolíme, opepříme a vložíme do pekáčku nebo zapékací mísy, podlijeme trochou vody a vložíme do předehřáté trouby. Pečeme při 200 stupních pod poklicí do poloměkka.

2. Mezitím si v kastrůlku smícháme všechny suroviny na omáčku a krátce ji povaříme. Omáčkou přelijeme poloměkké kuře a dodusíme ho v troubě do měkka. Podle potřeby ho můžeme podlít ještě trochou vody, ale omáčka má být pěkně hustá. Podáváme posypané usekanou hladkolistou petrželí a s čerstvým pečivem.

Pár tipů na kuřecí dobroty * Mnohem šťavnatější než kuřecí prsa je maso ze stehen. Hodí se na soté i na obalování.

* Nebaví vás plnění kuřete nádivkou, ale přitom se jí nechcete zříkat? Zkuste nádivku rozprostřít kolem pečených kuřecích čtvrtek - stačí na posledních dvacet minut pečení.

* Žádná šťáva z kuřete nevyteče, pokud nohy stáhnete k sobě kuchyňským provázkem. S kuřetem se také při pečení bude lépe manipulovat.

* Vyzkoušejte trik Jamieho Olivera a do pečeného kuřete místo nádivky dejte dvě poloviny chemicky neošetřeného citronu. Maso pak bude lehce navinulé.

Pečená stehna na ratatouille

Pro 4-6 osob

Příprava: 20 minut + 45-50 minut pečení

* 4 kuřecí čtvrtky

* sůl a pepř

* 1/2 lžičky kurkumy

* 4 lžíce olivového oleje

* 2 lžičky provensálského koření

* 2 cibulky

* 4 rajčata

* 2 papriky

* 1 cuketa

* 1 menší lilek

* 1 česnek

* černé olivy

* zelená petrželka

* 1 citron

1. Předehřejeme si troubu na 200-220 stupňů. Zeleninu omyjeme, očistíme a nakrájíme na kousky. Lilek a cuketu nakrájíme i se slupkou. Všechnu zeleninu rozložíme na plech s vyšším okrajem, promícháme s provensálským kořením a vypeckovanými olivami a zakapeme olejem. Lžíci oleje si necháme na opečení kuřete.

2. Kuřecí čtvrtky osolíme, opepříme, poprášíme kurkumou a zprudka opečeme v pánvi ze všech stran na zbylém rozpáleném oleji. Na zeleninu rozložíme opečené porce kuřete kůží nahoru a vložíme do předehřáté trouby.

3. Pečeme do měkka a kuře občas přelijeme šťávou ze zeleniny a masa a zeleninu promícháme. Porce kuřete se zeleninou a šťávou podáváme se skrojky citronu a sypeme usekanou petrželkou. Jako další přílohu můžete podávat pečivo nebo těstovinovou rýži.

Tip

Zeleninu můžete různě obměňovat a doplňovat podle své chuti nebo sezony, např. řapíkatým celerem, pórkem, červenou cibulí, žampiony apod. Olivy můžete klidně vynechat.

Paličky s jablky a olivami

Pro 4 osoby

Příprava: 10 minut + 50-60 minut pečení

* 8 kuřecích paliček

* šťáva z 1/2 citronu

* sůl

* po 2 snítkách rozmarýnu, šalvěje, tymiánu, bazalky

* 2-3 lžíce olivového oleje

* 2 cibule

* 2-3 jablka

* velká hrst černých vypeckovaných oliv

1. Předehřejeme si troubu na 250 stupňů. Kuřecí paličky omyjeme, osušíme, máme-li celé čtvrtky, rozpůlíme je v kloubu. Maso osolíme, vložíme do pekáče, zalijeme citronovou šťávou, zakapeme olivovým olejem a posypeme bylinkami. Vložíme do trouby a zprudka zapečeme.

2. Teplotu zmírníme na 200 stupňů, kuře podlijeme vodou, přidáme na plátky nakrájenou cibuli, přiklopíme a pečeme za občasného podlévání vodou a přelévání vypečenou šťávou do měkka. Když je maso měkké, přidáme oloupaná jablka zbavená jádřince a nakrájená asi na 2cm kolečka, olivy, podle potřeby podlijeme vodou a dopečeme bez poklice dozlatova.

Tip

Při dopékání můžete kuře lehce posypat krupicovým cukrem, aby se utvořila karamelová kůrčička. Podávejte s rýží nebo různě upravenými bramborami. Čerstvé bylinky můžete nahradit sušenými.

Stehna se zeleninou a bylinkami

Pro 4 osoby

Příprava: 15 minut + 60-70 minut pečení

* 4 kuřecí čtvrtky

* sůl, bílý pepř

* 4 plátky slaniny

* 2 lžíce olivového oleje

* 4 cibulky s natí

* 8 karotek

* 200 g žampionů

* 6 stroužků česneku

* 1/2 citronu

* 800 g brambor

* hrst bylin

* 200 ml červeného vína

1. Předehřejeme si troubu na 250 stupňů. Kuře omyjeme, osušíme a naporcujeme, čtvrtky rozpůlíme v kloubu. Maso osolíme a opepříme. Brambory i se slupkou vydrbeme kartáčkem, zeleninu dobře omyjeme a žampiony oloupeme.

2. Zapékací mísu nebo pekáč vyložíme plátky slaniny, přidáme celé brambory, celé čištěné karotky, cibulky i s natí, oloupané stroužky česneku, hlavičky žampionů, porce kuřete, šťávu a kůru z citronu, osolíme a vložíme do předehřáté trouby.

3. Zapečeme, přidáme bylinky, snížíme teplotu na 200-220 stupňů, přikryjeme poklicí nebo alobalem a pečeme do měkka. Během pečení přeléváme kuře šťávou, je-li to nutné, podlijeme trochou vody nebo vína. Když je maso měkké, podlijeme ho červeným vínem a dopečeme bez poklice dozlatova.

Tip

Zeleninu můžete různě obměňovat, místo žampionů přidejte ke konci pečení oloupaný řapíkatý celer, chřest, petržel, pastinák apod.

Kuře se zeleninovou rýží

Pro 4-6 osob

Příprava: 10 minut + 30 minut vaření

* 8 kuřecích paliček

* sůl

* 1/2 lžičky zázvoru

* 1/2 lžičky koriandru

* 2 lžíce olivového oleje

* 2 lžíce másla

* 1 lžíce citronové šťávy

* 100-150 ml bílého vína

* 600 g rýže

* 150 g hrášku

* 1 paprika

* 2 rajčata

1. Kuřecí paličky omyjeme, osušíme, osolíme a poprášíme zázvorem a koriandrem. Ve větší pánvi rozpálíme olej a kuřecí paličky osmahneme ze všech stran. Opékáme, dokud se kůže nezbarví dozlatova.

2. Maso zakapeme citronovou šťávou, podlijeme mírně vínem nebo vodou, přiklopíme a dusíme na mírném ohni doměkka. Nakonec přidáme máslo, prohřejeme a stáhneme z ohně a necháme chvíli odležet.

3. V jiné pánvi nebo kastrolu rozehřejeme druhou lžíci másla, vsypeme hrášek a krátce ho podusíme ve vlastní šťávě do změknutí, trvá to pár minut. Přidáme nakrájené papriky a rajčata, prohřejeme a vše promícháme s uvařenou rýží. Přelijeme šťávou z kuřete, promícháme, podle potřeby dochutíme solí a podáváme s kuřecími paličkami.

Tip

Do rýže můžete přimíchat i čerstvou syrovou zeleninu a mražený hrášek jenom krátce povařit a vše promíchat se šťávou z kuřete a kouskem čerstvého másla. Při dušení můžete kuře podlít bílým vínem.