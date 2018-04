Kuře je chutné i dietní. Tipy a triky pro nejlepší masíčko

Tipy a triky pro nejchutnější kuře

* Jestli ještě mezi svými kuchyňskými pomocníky nemáte nůžky na porcování drůbeže, pořiďte si je.

* Nebojte se vyzkoušet a použít i vnitřnosti z kuřete. Z žaludku a srdíček je výborná polévka, kuřecí jatýrka zkuste připravit na červeném víně. Je to delikatesa.

* Pokud pečete kuře vcelku, vložte do jeho vnitřku svazek čerstvých bylinek či pár stroužků česneku. Nebo pod kuřecí kůži rozetřete povolené máslo promíchané se snítkami rozmarýnu.

* Jestli se doma dohadujete, kdo si tentokrát vezme stehno, které je na kuřeti bohužel jen dvakrát, dokupte si stehna zvlášť a pečte je s kuřetem.

* Prkýnko, na kterém porcujete kuřecí, mějte určené pouze pro maso, nekrájejte na něm pečivo, zeleninu... Hrozí nákaza salmonelózou.

* Při marinování kuřecí maso několikrát nařízněte, chuť lépe pronikne do jídla.

* Pokud se vám nechce kuře péct v pekáči, vyzkoušejte formu na bábovku. Na výčnělek v prostředku kuře jednoduše "nabodněte".

Kuře na citrusech

Pro 4 osoby

* 1 malý pomeranč

* 1 malý citron

* 1 limetka

* 1 kuře

* sůl

* několik listů pórku

* 1 lžíce nastrouhaného zázvoru

* 4 lžíce oleje

* 2 lžíce medu

1. Troubu předehřejeme na 190 °C.

2. Citrusy omyjeme, rozpůlíme, z jedné poloviny vymačkáme šťávu, druhou nakrájíme na plátky.

3. Omyté kuře potřeme částí šťávy, osolíme, dovnitř vložíme několik plátků citrusů, nohy svážeme listem pórku. Zbylými plátky citronu a pomeranče kuře obložíme a přichytíme je pórkem. Vložíme do pekáče, trochu podlijeme vodou a pečeme.

4. Zbylou citrusovou šťávu promícháme se zázvorem, olejem a medem. Směsí potíráme kuře během pečení, přeléváme výpekem, případně podléváme vodou. Pečeme podle velikosti asi hodinu a půl.

NÁŠ TIP

Podávejte s novými bramborami. Kuře můžete péct v pekáči na namočených špejlích, kůže se nepřichytí.

Pot au feu

Pro 4 osoby

* 1 malé kuře

* olej

* 1,5 l kuřecího vývaru

* 5 stroužků česneku

* 4 malé mrkve

* 1/4 celeru

* 2 malé petrželky

* 8 menších brambor

* 1 menší pórek

* 1 jarní cibulka

* 1 malá cibule

* 1 hřebíček

* snítka tymiánu

* snítka petržele

* bobkový list

* sůl, pepř

1. Kuře naporcujeme, omyjeme a osušíme. Ve velkém litinovém hrnci nebo pekáči rozehřejeme olej, opečeme na něm porce kuřete po každé straně asi čtyři minuty. Porce kuřete vyjmeme a uchováme zakryté v teple.

2. Do hrnce nalijeme vývar, přidáme česnek, přivedeme k varu a vložíme kuře zpět do hrnce. Pomalu prováříme asi 20 minut, sbíráme z povrchu vývaru pěnu.

3. Mrkev, celer a petržel očistíme, brambory omyjeme, pórek překrojíme, cibuli oloupeme a zapíchneme do ní hřebíček.

4. Zeleninu, brambory a koření přidáme do hrnce ke kuřeti a povaříme 30-40 minut. Dochutíme solí a pepřem.

NÁŠ TIP

Pot au feu (čti potofe) se dá připravovat z mnoha druhů masa, jen počítejte s delší dobou vaření.

Penne s kuřetem, cuketou a špenátem

Pro 4 osoby

* 300 g kuřecích prsou

* 1 malá cuketa

* 1/2 cibule

* 1 stroužek česneku

* sůl, pepř

* 400 g penne

* 4 lžíce bazalkového pesta

* 200 g mraženého špenátu

* 100 ml smetany ke šlehání

* 70 g strouhaného parmazánu

1. Kuřecí maso omyjeme, osušíme a nakrájíme na nudličky. Cuketku podélně přepůlíme a nakrájíme na plátky. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme na kostičky.

2. Na pánvi rozpálíme olej, kuřecí kousky na něm orestujeme dozlatova, zasypeme cibulí a česnekem, osolíme, opepříme, přidáme cuketu a ještě 2 až 3 minuty restujeme.

3. Těstoviny uvaříme tzv. al dente, slijeme a promícháme s pestem.

4. Ke kuřeti s cuketou přidáme rozmražený vymačkaný špenát, zalijeme smetanou a prohřejeme.

5. Těstoviny promícháme s kuřecí směsí a strouhaným parmazánem.

NÁŠ TIP

Vyzkoušejte celozrnné těstoviny.

Bramborové šátečky s kuřetem

Pro 4 osoby

* 250 g kuřecího masa

* 1 cibule

* olej

* 1 a 1/2 lžičky curry

* 1 zelená pálivá paprička

* 1 lžíce nasekaného čerstvého koriandru

* 800 g brambor

* 300 g hrubé mouky

* 2 lžíce škrobové moučky

* 3 vejce

* sůl

1. Kuřecí maso jemně nasekáme, cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky.

2. Na pánvi rozehřejeme olej, orestujeme na něm cibuli, přidáme 1 lžičku curry, kuře, nadrobno nakrájenou pálivou papričku a vše společně opečeme. Dochutíme solí a nasekaným koriandrem.

3. Brambory uvaříme ve slupce doměkka, oloupeme a nastrouháme najemno. Z nastrouhaných brambor, mouky, škrobu, 1/2 lžičky curry, vajec a soli zpracujeme tužší těsto, které na potravinové fólii vyválíme na tenčí plát a nakrájíme na čtverečky o hraně 8-10 cm. Troubu předehřejeme na 220 °C.

4. Do středu čtverců rozdělíme kuřecí náplň, okraje spojíme. Šátečky pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem, ke konci je potřeme rozšlehaným vajíčkem.

NÁŠ TIP

Naplňte kuřecí směsí čtverce z rozváleného listového těsta.

Kuřecí salát se zeleninou a ovocem

Pro 4 osoby

* 1 kelímek smetanového jogurtu

* 1 citron

* 3 lžíce medu

* 1 menší salátová okurka

* 1 velké kyselé jablko

* 1 stonek celerového výhonku

* 200 g zeleného hroznového vína

* 300 g vařeného/grilovaného kuřecího masa

* několik vypeckovaných zelených oliv

* čerstvá pažitka

1. V misce promícháme smetanový jogurt s trochou nastrouhané citronové kůry, dvěma lžícemi citronové šťávy a medem.

2. Okurku oloupeme a nakrájíme na hranolky. Jablko omyjeme, nakrájíme na nudličky a zakápneme trochou citronové šťávy, aby nezhnědlo. Celerový výhonek oloupeme, podélně překrojíme a nasekáme na malé kousky. Hroznové víno omyjeme, obereme, větší kuličky přepůlíme.

3. Vařené kuřecí maso nakrájíme nadrobno, promícháme s okurkou, jablkem, celerem, a pokrájenými olivami. Posypeme nakrájenou pažitkou a dáme vychladit.

4. Hotový salát podáváme s jogurtovým dresinkem.

NÁŠ TIP

Přidejte sýr, třeba mozzarellu, kousky vlašských ořechů.

Pečené paličky s medem

Pro 4 osoby

* 12-16 kuřecích paliček

* 1/2 hrnku medu

* 3 lžíce sójové omáčky

* 1 lžíce citronové šťávy

* sůl

* pepř

* 1 svazek pažitky

1. Kuřecí paličky omyjeme a osušíme.

2. Hrnek naplníme do poloviny medem, přidáme sójovou omáčku,citronovou šťávou, dolijeme vodou, ochutíme solí a pepřem a promícháme.

3. Paličky vložíme do plastového sáčku nebo misky, zalijeme marinádou a necháme asi hodinu odpočinout při pokojové teplotě.

4. Troubu předehřejeme na 220 °C. Kuřecí paličky položíme na plech vyložený pečicím papírem a pečeme 30-40 minut podle velikosti paliček. Každých deset minut paličky obracíme a potíráme zbylou marinádou. Hotové paličky ozdobíme mašličkami z pažitky.

NÁŠ TIP

Přidejte do marinády nastrouhaný kousek zázvoru nebo rozdrcený stroužek česneku.

Kuře s nádivkou

Pro 4 osoby

* 1 kuře

* sůl

* kmín

* 100 g másla

* 2 kolečka citronu

* 1 menší cibule

* olej

* 150 g vařeného kuřecího masa

* 150 g uzeného masa

* 4 starší rohlíky

* 400 ml mléka

* 3 vejce

* 1 stroužek česneku

* pepř

* čerstvá petržel

1. Troubu rozehřejeme na 200 °C. Kuře omyjeme a osušíme, osolíme, pokmínujeme a dáme ho do pekáče. Poklademe plátky másla. Kolečka citronu dáme do kuřete, přidáme plátek másla. Pečeme podle velikosti kuřete hodinu až hodinu a půl, podléváme vodou a přeléváme výpekem.

2. Během pečení si připravíme nádivku. Cibuli nakrájenou na kostičky krátce orestujeme na oleji, přidáme nakrájené kuřecí a uzené maso, společně opečeme.

3. Rohlíky nakrájíme na kostičky, zalijeme teplým mlékem a necháme nasáknout. Po chvíli rohlíky lehce vymačkáme, přidáme orestované maso, rozšlehaná vejce, utřený česnek, sůl, pepř, nasekanou petržel. Nádivku můžeme naředit mlékem nebo zahustit strouhankou.

4. Kuře vyndáme z pekáče, slijeme přebytečný výpek, na dno pekáče dáme nádivku, kuře na ni položíme a pečeme další půlhodinu.

NÁŠ TIP

Odstřihněte konce křídel a kuře pečte na nich, kůže se nepřichytí k pekáči.