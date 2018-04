Kuře čtyřikrát jinak

KUŘE NAČERVENO



Kuře s kůží rozdělíme na malé kousky. Do většího kastrolu dáme olej a do horkého oleje vložíme kuře. Smažíme na prudkém ohni několik minut. Kousky kuřete stále obracíme. Vodu, kterou maso pustí, necháme vysmažit a pak přilijeme vodu. Přibližně deset minut vaříme maso na prudkém ohni. Potom přidáme všechny přísady, oheň ztlumíme a kastrol přikryjeme pokličkou. Maso dusíme ještě asi deset minut, než změkne a zčervená. Většina vody se odpaří a na dně kastrolu zbude právě tolik šťávy, kolik je potřeba k přelití porcí.Očistěné a na kousky nakrájené kuře opečeme na másle. Pak k němu přidáme drobně nasekanou cibulku, na kolečka nakrájenou zelenou papriku, worcester, kečup, osolíme a vše dohromady dusíme pod pokličkou do měkka.Podáváme s rýží, talíř obložíme zeleninou (např. paprikou, rajčaty apod.).Umyté kuře osušíme a celé osolíme. Do kuřete vložíme nadrobno nakrájenou slaninu a polovinu másla. Kuře položíme do pekáče prsíčky dolů, podlijeme a přikryté pečeme asi dvacet minut. Pak ho odkryjeme, obrátíme a po dobu pečení podléváme výpekem. Když je kuře téměř měkké, podlijeme ho zbytkem másla a do zlatova upečeme.Kuře rozporcujeme. Nadrobno nakrájenou cibuli osmažíme na omastku, přidáme porce kuřete, osolíme, opepříme a opečeme. Nakrájenou papriku přidáme ke kuřeti, podlijeme, přikryjeme a dusíme. Když je kuře poloměkké, přidáme oloupaná a nakrájená rajčata a dodusíme do měkka.