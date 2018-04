Upečte si chutné kuře jako Francouzi: poulet parmentier a supreme

Kuře supreme

podle receptu šéfkuchaře hotelu Kašperk v Kašperských Horách

Pojem supreme se vztahuje ke způsobu naporcování masa. Jde o prsa zároveň s křídlem (ve francouzštině suprême de volaille) a používá se také pro kachní maso. Termín však může označovat i typ husté bílé omáčky.

Suroviny (pro 4 osoby):

2 kuřata

800g brambor nejlépe typu B

rozmarýn

tymián

2 stroužky česneku

vepřové nebo kachní sádlo

sůl

pepř

lanýžový olej (stačí skutečně několik kapek)

Na salát:

250g rukoly

2 mrkve

2 červené cibule

Na dresink:

1 bílý jogurt

3 lžíce medu

1 citron

50 ml pomerančové šťávy

1 lžíce hrubozrnné hořčice

sůl

pepř

Postup:

1. Kuřata vykostíme, vyřežeme prsa, která lehce osolíme a opepříme. Posypeme je rozmarýnem, tymiánem a přidáme česnek. Zakápneme olivovým olejem a necháme v lednici odležet nejlépe přes noc.

2. Brambory omyjeme a nakrájíme na přibližně 1,5 cm kolečka. Vyskládáme do sádlem vymazaného plechu, přelijeme rozehřátým sádlem, osolíme, opepříme (nešetříme solí ani pepřem) a posypeme nasekaným tymiánem, rozmarýnem a česnekem. Pečeme je v troubě při 145 °C cca 20-25 minut. Souběžně s tím kuřecí prsa na pánvi zprudka opečeme, následně potřeme rozpuštěným máslem a vložíme i s pánví do trouby a pečeme 25 minut. Prsa zásadně neobracíme a pečeme kůží dolů! Pokud máte velkou troubu, můžete péct současně brambory i kuře.

3. Mezitím připravíme dresing. Smícháme všechny ingredience s bílým jogurtem. Následně omyjeme rukolu, červenou cibuli nasekáme na delší tenké kousky. Škrabkou na brambory uděláme z mrkve dlouhé tenké plátky, přidáme cibuli, rukolu a promícháme s dresinkem. Přidáme trochu soli a pepře.

4. Servírujeme: pečené brambory naskládáme doprostřed talíře, na to položíme kuřecí prso supreme (kůží navrch), zakápneme lanýžovým olejem a posypeme hrubou solí. Kuře by mělo mít kůži krásně upečenou, ale přitom by mělo zůstat šťavnaté.

Tip šéfkuchaře: Pokud kuře po vytažení z trouby ihned vyjmete z pánve, potrháte kůžičku. Pokud necháte chvilku odstát, klesne teplota a kuře půjde z pánve krásně i s kůží.

Poulet parmentier

(čti „pule parmentié) S názvem parmentier se ve francouzské kuchyni setkáte i v jiných receptech, ale každý z nich bude vždy obsahovat brambory.



„Antoine-Augustin Parmentier žil v osmnáctém století a neúnavně bojoval za prosazení brambor jako zdroje potravy pro člověka. Brambory byly totiž ve Francii uznány za „poživatelné“ až v roce 1772, více než 130 let po jejich přivezení do Evropy,“ vysvětluje Sabina Kmecová z Nebespán café & apartments v Kašperských Horách, která se s námi o recept podělila.

Suroviny (pro 4 osoby):

5 větších brambor vhodných na kaši

250 ml 30% smetany

50 g másla

3 kuřecí prsa

1 cibule

1 česnek

1 sklenička kuřecího bujónu

3-4 lžíce hrubozrnné hořčice

olivový olej

1/2 lžičky curry

sůl

pepř

kousek parmazánu

Dále potřebujeme kulatou servírovací formičku (průměr cca 8 cm, výška cca 5 cm) a plech vyložený pečícím papírem.

Postup:

1. Připravte běžným způsobem bramborovou kaši, dochuťte ji oříškem másla, trochou smetany, solí a pepřem. Kaše by neměla být moc řídká, abyste ji později mohli tvarovat ve formičce. Můžete samozřejmě použít i zbylou kaši.

2. V pánvi rozpusťte trošku másla, přidejte lžíci olivového oleje, opečte stroužek česneku, přidejte jemně nakrájenou cibuli a nechte zesklovatět. Přidejte kuře nakrájené na kostičky (max. 2 cm) a zprudka opečte, aby nepustilo moc vody. Přidejte trochu bujónu, 2 lžíce hořčice, osolte, opepřete, nechte mírně povařit a odstavte. Směs by neměla být suchá.

3. Servírovací formičku vymažte máslem a položte na plech. Na „dno“ dejte vrstvu kaše, trochu přitlačte tak, aby byla rovnoměrně rozprostřená ve formičce, na ni vrstvu masové směsi s hořčicí a navrch opět vrstvu kaše. Opatrně sejměte formičku a pokračujte podle toho, kolik porcí chcete vytvořit. Plech vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů a zapečte cca 10 minut.

4. Mezitím si připravte omáčku. V kastrůlku přiveďte k varu smetanu, metličkou všlehejte lžíci hrubozrnné hořčice a trochu curry koření podle chuti, případně mírně přisolte. Nechte na mírném ohni zredukovat (pozor, smetana má tendenci pěnit a přetékat).

5. Doprostřed talíře dejte malou naběračku omáčky a „posaďte“ do ní teplé parmentier. Můžete ozdobit například parmazánovým chipsem (z nastrouhaného parmazánu uděláte hromádky na pečícím papíru a dáte zapéct do trouby na 200 stupňů, dokud se parmazán nerozpustí a nevytvoří kompaktní „chipsy“), grilovaným cherry rajčetem, petrželkou apod.

Tip: Vyzkoušejte i různé varianty tohoto pokrmu, a to jak v náplni, tak v omáčce. Např. místo hořčice můžete maso dochutit bylinkami, krájenými rajčaty atd. Můžete také použít jiné maso, například mleté hovězí apod. Základem zůstává bramborová kaše.