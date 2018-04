Kuráž, asertivita a chápavý muž. Co pomůže sladit rodinu a práci?

Asi to také znáte: v práci vám naložili další porci úkolů, protože jste ze všech v oddělení nejsvědomitější, dítě sklátila angína, auto přestalo z neznámých důvodů startovat a volala tchyně, že jí bouchnul v kuchyni papiňák.

Možná byste se i chtěla zhroutit nebo aspoň rozplakat, ale pak zatnete zuby a odvezete dítě k doktorovi autobusem, cestou domluvíte opravu auta i hodinového manžela či záchranku pro tchyni, pak ještě cestou domů nakoupíte, uvaříte večeři, dáte dítě spát, nacpete myčku, zapnete pračku a jdete si sednout k práci, která musí být hotová do zítřejší porady v devět.

Jste-li výjimečně odolná, vydržíte takhle fungovat i celá léta. Jste-li křehká, po pár měsících nepřetržitého stresu se sesypete. Jste-li mazaná, naučíte se úsporněji pracovat s energií, lépe rozdělovat práci, častěji říkat "ne" a více myslet na sebe. Protože dokonalá žena a matka se nepozná podle toho, že všechno dělá sama a nikdy si nesedne, ale podle toho, že je pozitivní a usměvavá.

Slaďování začíná uvnitř

"Při slaďování osobního, rodinného a pracovního života je nezbytné věřit, že rovnováha je dosažitelná," tvrdí autorky knihy Jak sladit práci a rodinu Renata Rydvalová a Blanka Junová, které situaci zaneprázdněných matek znají velmi dobře i ze své vlastní zkušenosti. "Třeba ne hned, ani za měsíc, ale jednou ano. A i když dosáhnu jen 50% úrovně mé ideální představy, stále to bude lepší než teď." A co byste podle nich ve svém životě měla změnit, abyste se zbavila stresu z toho, že nic nestíháte?

1. Nebojte se změn

Už to, že si uvědomujete, že je třeba něco dělat jinak, je dobrým signálem toho, že jste připravena na změny. Mnoho žen setrvává v zaběhaném systému, i přesto, že jim nevyhovuje, protože je osvědčený a tudíž relativně bezpečný. Pokuste se alespoň o dílčí reformy, a to v případě, že si to budete muset vyříkat s manželem, dětmi nebo nadřízeným. Výsledek je sice nejistý, ale za pokus to stojí.

2. Stanovte si priority, vize a cíle

Je důležité vědět, co v životě chcete a co nechcete, co je pro vás důležité a na čem vám zase tolik nezáleží. Když to pomůže, sepište si na papír, co chcete změnit a v jakém časovém horizontu, a připravte si strategii, jak se k cíli propracujete.

3. Neodkládejte nepříjemné úkoly

Matky jsou v práci pořád Podle nedávného výzkumu drtivou většinu činností spojených s každodenní péčí o děti a zajišťování domácnosti mají na starosti ženy-matky. Ty v průměru obstarávají 75 % domácích prací, 73 % každodenní péče o děti a 68 % nákupů. Tento stereotyp rozdělení "neplacené domácí práce" a "placené práce v zaměstnání či podnikání" posiluje fakt, že vyšší příjem ve srovnání s partnerkou má 68 % otců, přičemž více než dvojnásobný příjem má dokonce čtvrtina otců. Pouze 23 % párů má příjem přibližně stejný, a to převážně ve velkých městech. Jen 8 % otců má nižší příjem než jejich partnerka a pouze 1 % otců má příjem poloviční či ještě nižší (toto číslo odráží i počet otců na RD). Zdroj: R. Rydvalová, B. Junová: Jak sladit práci a rodinu (Grada)

Čím déle je budete odsouvat do ztracena, tím déle se jimi budete užírat. Pokud to jde, naplánujte si na začátek dne protivné činnosti a pak se odměňte tím, že budete dělat něco, co vás baví nebo uspokojuje.

4. Nenechávejte vše na poslední chvíli

Je pravda, že někteří lidé potřebují k vyššímu výkonu adrenalin vyvolaný tím, že termín odevzdání je na spadnutí a práce není ani z půlky hotová. Pokud však dáváte přednost klidnějšímu životu, pak raději všechny důležité úkoly zpracovávejte včas a nenechte si průběžně nakládat další. Jednou za čas je příjemné podívat se na úplně čistý stůl nebo odškrtaný seznam s nadpisem "Co musím udělat".

5. Využívejte vhodných situací

Pokud máte všechny úkoly na dnešní den splněné, ale i přesto jste plná energie, děti jsou v posteli nebo v dobrých rukách a manžel "pracuje" v garáži, neplýtvejte časem a udělejte si něco "do foroty". Je totiž docela klidně možné, že zítra vám bude mizerně, děti onemocní nebo se objeví nějaký nečekaný zádrhel k řešení.

6. Nemusíte být superžena

"Jestliže chcete všechno zvládat a nehroutit se, z něčeho musíte zákonitě slevit," upozorňují autorky. Ať už jsou to stále nablýskaná okna, teplé večeře nebo každodenní asistence při domácích úkolech vašich dětí. Okna umyjete, až bude čas a chuť, večeři může připravit manžel a děti veďte k co největší samostatnosti, v životě se jim to bude hodit.

7. Nenechte si vnutit cizí priority

Jestli vám okolí tvrdí, že správná matka se o své dítě stará sama 24 hodin denně a chůvu si pořídí jedině v případě, že leží v nemocnici se zánětem slepého střeva, zatímco vy už od šestinedělí spokojeně kloubíte práci s péčí o milovaného potomka, nenechte si vzít svůj pohled na svět. Každý má právo zorganizovat si svůj život po svém.

8. Naučte se říkat "ne"

Největším nepřítelem aktivních žen je jejich dobré srdce. Pokud si vaše rodina a vaši přátelé zvykli, že za ně vždycky všechno vyřešíte, uděláte a zařídíte, pak se nemůžete divit, že večer doslova padáte na ústa. Naučte se odmítat žádosti o pomoc nebo pracovní úkoly, o kterých dopředu víte, že na ně nemáte kapacitu.

9. Pořiďte si pořádný diář

Někdo dává přednost kapesnímu diáři, jiný si raději vše zapisuje do mobilu nebo stolního či nástěnného kalendáře. Jestli často musíte slaďovat domácí a pracovní harmonogram, nejspíš nejvíc užijete rodinný diář nebo "mamadiář", který má kolonky pro obě tyto aktivity. Nestane se vám, že omylem naplánujete na jeden termín dvě neslučitelné akce.

10. Delegujte úkoly

Ať jste sebevíc výkonná, neobejde se bez lidí, kteří vám budou v nejnáročnějších chvílích "krýt záda". Ideální je v tomto případě ochotný partner, který zastane nejen péči o děti, ale také spolu s nimi během vaší nepřítomnosti nepromění byt či dům v smetiště. Pokud nejsou v dosahu "hlídací" babičky, pak zapojte do péče o malé děti studentky z okolí nebo kamarádky, u větších dětí se zase neostýchejte podmínit vydání kapesného užitečnou prací pro domácnost.