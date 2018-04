Kupujete balenou vodu? Jen plýtváte penězi

Kupujete si výhradně balené vody a jste přesvědčení, že tak prokazujete svému zdraví obrovskou službu. Zapomeňte na to. Výzkumy dokazují, že balené vody vyjdou z hlediska zdraví a bezpečnosti nastejno jako voda z kohoutku. Benjamin Grumles z americké Environmental Protection Agency, kterého oslovil magazín Newsweek, k tomu říká: "Představa, že balená voda je bezpečnější a prospěšnější než voda z kohoutku, je pouhou pověrou."

Tento trend ve světě odstartovala nejspíš minerálka Perrier. Jejím výrobcům se podařilo přesvědčit zákazníky, že značková balená voda je pro jejich život nezbytná. Další značky se připojily a v současné době je nejprodávanější vodou na světě Evian. Obchodem s minerálním, stolními a dalšími balenými vodami protékají obrovské peníze a stále vzkvétá.

Jak to, že jsou lidé schopni zaplatit horentní částky za něco, co mohou mít i zadarmo? Experti tvrdí, že jde pouze o šikovně udělanou reklamu a lidé platí pouze za značku.

Zdravější? Nesmysl

Magazín ABC News udělal loni průzkum mezi svými čtenáři a ptal se, proč kupují balené vody. Nejčastější odpovědí bylo, že jim chutná víc než obyčejná voda z kohoutku. Navíc lidé často věří, že balená voda je zdravější a bezpečnější než voda z kohoutku, kterou považují za nezdravou a potenciálně závadnou. Je to pravděpodobně tím, že pokud se člověk podívá na složení balené vody, může snadno nabýt přesvědčení, že obyčejná voda z kohoutku nemůže být zdravá. To ale není pravda.



V nedávném výzkumu nabrali vědci vzorky pěti světově nejznámějších značek balených vody a vody z kohoutků a pítek v New Yorku. Všechny vzorky potom odeslali na mikrobiologickou analýzu. Testovala se zejména přítomnost choroboplodných zárodků, například bakterie e. coli. Analýza prokázala, že mezi balenými vodami a vodou z kohoutku není v tomto směru vůbec žádný rozdíl.

"Vědecké testy prokázaly, že voda z kohoutku je pro naše zdraví stejně dobrá jako balená voda, která ovšem stojí v průměru pětsetkrát víc," říká doktor Stephen Edberg z Yale University. "Rozhodně nemohu říci, že by balená voda byla bezpečnější než voda z kohoutku. Obě mají na lidské zdraví naprosto stejný vliv."

Stejná chuť

Argumentujete tím, že vám balená voda víc chutná? A jste si tím opravdu jistí? Etikety na lahvích balených vod vyvedené v lákavých barvách vás sice přesvědčují, že jde o něco naprosto speciálního, ale tak to vůbec být nemusí. I když je na obrázku pohoří, ledovec nebo minerální pramen, nemusí to ještě nutně znamenat, že voda odtud skutečně pochází, a už vůbec to nemá žádný vliv na její chuť.

Když magazín ABC News udělal mezi svými čtenáři test a dal jim ochutnat pět balených vod nejrůznějších značek a vodu z kohoutku, dospěl k zajímavým výsledkům. Cílem bylo zjistit, jestli jsou lidé schopni postřehnout rozdíl mezi jednotlivými vodami. Případně zda budou stále preferovat svou oblíbenou značku.

Mnoho z účastníků experimentu označilo sama sebe za náruživé konzumenty balené vody. Mnozí z nich před experimentem tvrdili, že voda z kohoutku není tak dobrá jako balená a že jim nechutná.

Účastníci experimentu hodnotili samozřejmě neoznačené vzorky vody, které měli označit jako špatné, průměrné nebo dobré. Voda z kohoutku z testu vyšla velmi dobře. Chutnala i lidem, kteří původně tvrdili, že ji nemají rádi.

Pokud neviděli respondenti značku vody, nebyli schopni určit, která je ta jejich oblíbená. A už vůbec při hodnocení chuti nezáleželo na tom, kolik která balená voda stála. Bodovaly i levné značky, zato nejdražší voda v experimentu - Evian - zcela propadla.