Kupte partnerovi bílou košili s minilímečkem. Jsou hitem sezony

Bílá košile se totiž podle Fišárkové právě dostává na módní výsluní. "S nepotrhanými džínami a blejzrem tvoří určitý dresscode pro méně formální příležitosti," říká Iška Fišárková. Nejnovější pánskou kolekci představila minulý týden na přehlídce v pražské čističce odpadních vod.







Podle renomované návrhářky by měl mít každý muž v šatníku alespoň jeden společenský oblek, nejlépe tmavý. Stejně jako jejím tanečníkům "z čističky" mu bude slušet blejzr nebo blejzru podobné sako, například tvídové, které může kombinovat s různými kalhotami včetně džín.







Do pánské módy se opět vehementně derou vesty. V šatníku vašeho partnera by měla být samozřejmě zásoba košil, vedle bílých se nosí i ty s jemnou kostičkou či proužkem, ideálně s malým límečkem (může být i odepínací) nebo stojáčkem. Vrací se móda První republiky a s ní klidně i košile s náprsenkou. Do toho stále přetrvávají všudypřítomné kapuce a to klidně u saka a trička. Letí také jednobarevná trička, hlavně bílá a černá, která se nosí pod košile. Pro volný čas a neformální příležitosti jsou vhodná i trička s potiskem.

Základem úspěchu je přírodní materiál bavlna a vlna, stejně jako decentní přírodní kamenné barvy.

Pánská móda

"Důležitou součástí šatníku vašeho partnera musí být také pohodlné oblečení veskrze sportovního charakteru, nejlépe z funkčních materiálů, které střihem i charakterem slouží ke svému účelu," připomíná Iška Fišárková.

Její přehlídku inspirovala krása čističky, šarm ostrých hochů a říz podsvětí. Kolekce se jmenuje Čistému vše čisté aneb tragikomické tango v čističce. "Inspiroval mě industriální prostor, evokuje ve mně devatenácté století a tango. V Buenos Aires tehdy žilo sedmdesát procent mužů a tento tanec byl jedním z mála prostředků, jak zaujmout ženy," říká návrhářka, jejímž cílem je vyjádřit obdiv k mužskému pokolení.