Kupte lék, který bere lékárník. Bude nejspíš nejúčinnější, radí farmaceuti

"K takovému přípravku pak máte důvěru," říká Pavel Brauner, ředitel Asociace velkodistributorů léčiv.

Marketingová společnost XuXa otestovala, čím se při výběru léků řídí farmaceuti. Oslovila jich 366 s otázkou, podle čeho si vybírají lék na začínající bolest v krku.

"Rozhodující pro ně byl účinek – ať už jeho rychlost nebo to, že je lepší než u ostatních přípravků," vyčetla z výsledků průzkumu Marie Příbová z firmy XuXa. Lékárníci se naopak vůbec neřídili cenou.

Rychlý účinek je důležitý pro polovinu lékárníků, o něco méně jich vyžaduje lepší účinky v porovnání s jinými přípravky, na příjemné chuti záleží každému třetímu.

Pro pacienta to znamená, že když se bude řídit tím, jaký volně prodejný lék by si na stejné zdravotní problémy vybral lékárník, má velkou naději, že získá účinný přípravek. A zřejmě nebude ani předražený.

Někomu stačí reklama

"Nejdražší lék nemusí být nejlepší," souhlasí Miss ČR a lékárnice Jana Doležalová, která se na projektu podílela. Sama je zastánkyní toho, aby pacienti kupovali to, co už je vyzkoušené – a třeba právě na lékárníkovi.

Společnost XuXa zveřejnila průzkum v době, kdy Česko míří k hranici chřipkové epidemie. Podle posledních údajů je sezonní chřipkou nakaženo 1 300 lidí na sto tisíc obyvatel. O epidemii se mluví, když počet nakažených stoupne na 2 000. Lékárny jsou zahlcené žádostmi o léky na horečku, kašel, rýmu.

Test MF DNES přitom už loni ukázal, že ne všichni farmaceuti umějí doporučit nejvhodnější lék a upozornit na možná rizika. Redaktoři se tehdy vydávali za pacienty ve čtrnácti lékárnách. Ptali se na účinky léků nebo rizika jejich kombinací. Správné odpovědi dostali jen od jednoho lékárníka.

"Podle mě se to však zlepšuje. Každý lékárník už má přístup do informačních programů, kde vyčte i to, jaké léky nesmějí být užívány dohromady," říká Doležalová.

Chyby však dělají i pacienti: ženy často neupozorňují, že jsou těhotné, rodiče nakupují přípravky na horečku, a nezmíní se, že jsou pro dítě.

A mnozí podceňují lékárníky předem – na nic se neptají a koupí to, co znají z reklamy. "Stále u náš není vžité to, že lékárník je zdravotnický pracovník. Stále je brán jen jako obchodník," říká Brauner. Ideální by podle něj bylo, kdyby lehké zdravotní problémy – například nachlazení – řešili lidé pouze s lékárníky a nechodili do ordinací.