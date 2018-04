Kupte dárek v Jarmarku, přispějete zároveň na dobrou věc

Jako dárek nebo i pro vlastní potřebu nabízí Rozmarýna, přednostně vám, čtenářkám OnaDnes.cz, tři unikátní věci s vlastní příběhem. Například ručně vyráběný batoh s kočičkami věnovaný do bazaru paní, která jej koupila na svých cestách po Peru.

Nebo, pokud znáte pražské Café Rozmar, které Rozmarýna provozuje, a chutná vám jejich speciální kafe, můžete si ho teď koupit domů. Navíc v originální dóze. Do třetice společnost pomáhající mladým lidem z dětských domovů vstoupit do každodenního života nabízí ekologický pásek.

Všechny tři předměty najdete v našem Jarmarku pod záložkou "charita". Pokud se neprodají do 10.12., budou k dostání ještě na dobročinném bazaru ve dnech 11. a 12. prosince v Café Rozmar.

Najdete tam také oblečení, dvd, knihy, hračky, šperky, raritky i věci od známých osobností, které tímto způsobem Rozmarýnu podporují. Stejně jako v předešlých pěti ročnících můžete i vy do bazaru věnovat věci k prodeji.

Jako "tvrdá obchodnice" se na něm představí patronka Rozmarýny, herečka Martha Issová. "Udělám, co bude v mých silách, abych pro Rozmarýnu získala více peněz. Nestala jsem patronkou této organizace jen proto, abych je svou popularitou zviditelnila, ale především proto, abych jim co nejvíce pomohla při získávání finančních prostředků na jejich projekty. To, co dělají, je obdivuhodné a jsem ráda, že jim jako jejich patronka mohu pomáhat," říká herečka o spolupráci s Rozmarýnou.



V současné době Rozmarýna spolupracuje se sedmnácti dětskými domovy v Praze, ve Středních Čechách a v Plzni. Téměř padesát zaměstnanců a dobrovolníků Rozmarýny ročně pomůže více než 200 dětem, které opustí brány dětského domova a musí se naučit o sebe postarat. Rozmarýna tak neposkytuje dětem jednorázovou pomoc, ale pomáhá jim se vstupem do běžného života, o kterém má většina z nich jen velmi zkreslenou představu.