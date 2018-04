Kulturní tipy Faiyo: Macy Gray přijede do Prahy

Hudba: Macy Gray na poprvé

5.září 2009, SaSaZu, Praha

Jeden z nemodernějších hudebních klubů Prahy o velkolepých rozměrech 1500 metrů čtverečních se nachází v prostorách Holešovické tržnice. Jeho luxusní interiér až pohádkově kontrastuje s trhoveckým okolím ušmudlaných stánků a přitom s ním jaksi národnostně souzní – součástí klubu je vynikající asijská restaurace. Praha je díky SaSaZu opět o něco málo více světovým velkoměstem.

Pokud hledáte důvod sem zavítat, nabízí se vám 5. září, kdy se tu představí hvězda světového rhythm´n´blues Macy Gray. Dvaačtyřicetiletá majitelka proslule syrového až vulgárně zabarveného hlasu má za sebou desetiletou kariéru na výslunní popu a stále žije z úspěchu roku 1998, kdy získala cenu Grammy za sing I Try. Od té doby si ji ke spolupráci pozvali mnohé celebrity šoubyznysu, včetně Carlose Santany, Fatboye Slima nebo Black Eyed Peas.

Macy Gray doprovázejí pověsti o nezřízeném a nepříliš šťastném životě, jenže ten ke zpěvačkám rhythm´n´blues vždycky tak nějak patřil. V každém případě je vizuálně i hlasově důkazem toho, že v popmusic nebodují jen umělohmotné krasavice s půvabným holčičím vokálem. Macy Gray mezi nimi vždy působila až nepatřičně a tudíž sympaticky – jako ošklivé káčátko. Její koncert v pražském klubu SaSaZu je první u nás.

Zábava: Pyro Music Laser Fest

28. srpna 2009, dostihové závodiště v Chuchli

Nejkratší život mají květiny ohňostrojů. Na závěr prázdnin si můžete jejich nesčetnými variacemi udělal radost a nemrznout při tom jako obvyklého prvního ledna. Zvláště děti asi ocení velkolepý zážitek z pyrotechnických zázraků, které roztančí oblohu do taktu soundtracků k filmům Hvězdné války, Piráti z Karibiku a James Bond, přičemž čtvrté téma zůstává tajemstvím.

Své umění předvedou mistři ohňostrojů z firmy FLASH Barrandov SFX, o nichž se hovoří jako o absolutní světové špičce ve svém oboru zvláště poté, co triumfovali na světovém ohňostrojovém festivalu v Cannes. Na programu večera jsou hned čtyři ohňostrojová šou a dvě laserové podívané.

Předcházet jim bude rodinný program, který od dopoledních hodin doprovodí skupiny Tam Tam Orchestra, Support Lesbiens, Děda Mládek Illegal Band a Katarína Knechtová. Akce začíná ve čtyři hodiny a čekat na patřičnou tmu se bude do půl deváté. Cena vstupenky se pohybuje mezi 290 až 890 korunami.

Film: Muž na laně

Režie: James Marsch

Je to přesně čtrnáct let, co francouzský pouliční umělec, kapesní zloděj, provazochodec a především snílek Philippe Petit vykročil na lano natažené mezi dvojčaty dnes už nestojícího Světového obchodního centra. A splnil si svůj sen. 8. srpna roku 1974 ve čtvrt na osm ráno spatřili lidé, kteří na Manhattanu zaklonili hlavu, malého človíčka, jak kráčí v neuvěřitelné výšce 411 metrů z jedné věže na druhou. Po asi hodinovém představení na laně byl Philippe zatčen, odvezen na psychologické testy a zavřen za mříže.

Dokument Jaese Marsche strhujícím způsobem přibližuje aktéry akce a jejich nakažlivé nadšení pro věc a rekonstruuje životu nebezpečný akt, kterému přezdívá "umělecký zločin století". Petit snil o věžích šest a půl roku a osm měsíců pak v New Yorku svůj sen připravoval. Za pomoci několika kamarádů a kompliců obešel ochranku Světového obchodního centra, propašoval do věží těžké ocelové lano, natáhl ho mezi vrcholy dvojčat a upevnil ho tak, aby vydrželo poryvy větru a výkyvy budov. Po laně se poté hodinu procházel. Není to neuvěřitelné?