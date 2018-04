Kulturní tipy Faiyo: Herbert Tobias v Rudolfinu a Lhasa de Sela

Hudba

CD LHASA DE SELA: LHASA

Prvního ledna letošního roku zemřela teprve sedmatřicetiletá zpěvačka, cirkusačka, výtvarnice, surrealistická básnířka a skladatelka mexicko-amerického původu Lhasa De Sela. Vzdala dvouletý boj s rakovinu prsu doma v Quebecku.

Její hluboký, potemnělý hlas byl něčím výjimečným, co samo o sobě přitahovalo posluchače z celého světa. Někdo tvrdí, že zpívala jako dcera Nico a Leonarda Cohena, jiní by jí přisoudili za rodiče Edith Piaf a Toma Waitse.

Zpívala francouzsky, španělsky o svých snech plných fantazie, o mexických mýtech nebo o lásce, ale vystupovala také v cirkuse svých tří sester.

Debutovala v roce 1997 albem La Llorona a po druhé desce Living Road z roku 2004 začala sbírat slávu, která ovšem vedla k přemíře koncertů, k přetížení hlasu a cystám na hlasivkách. Její křehké songy zaplétali montrealští hudebníci Francois Lalonde a Jean Massicotte do jazzu, elektroniky a zvuků Lhase nejbližších a kritika ji záhy přiřadila po bok mexické hvězdy Lily Downs.

Lhasa De Sela měla v sobě něco tak osobního, co pronikne ke každému posluchači. Ohlasy na své třetí album už sbírá na onom světě.

Film

IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE

Premiéra: 21. ledna 2010

Režie: Terry Gilliam

Hrají: Johnny Depp, Heath Ledger, Colin Farrell, Jude Law, Christopher Plummer

Filmování Terryho Gilliama velice často postihne nějaká neblahá událost a stalo se tak i tentokrát. Jak je všeobecně známo, herec Heath Ledger nečekaně zemřel uprostřed natáčení a zdálo se, že projekt nikdy nebude dokončen. Gilliam ale nakonec dokázal scénář přepsat tak, aby mohli Ledgera v roli postupně nahradit tři vynikající herci - Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell.

Pohádkový příběh na faustovské téma se odvíjí podle pravidel, která Terry Gilliam vytyčil už svými předchozími filmy, Králem rybářem, Bratry Grimmy nebo Krajinou přílivu. Svět pohádky se tu střetává s realitou a vzniká prostor pro zápas dobra a zla, zápas veskrze lidský, hluboký, vzdělaný, vtipný a odvěký, napumpovaný obrovskou dávkou imaginace.

Dr. Parnassus je tisíciletý stařec, který provozuje pouťovou atrakci s pravým kouzlem, které ovšem dnešní lidi absolutně nezajímá. Za jeho zrcadlem se nachází svět splněných přání. Dr. Parnassus kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem, Mr. Nickem, ale pak se zamiloval a za mládí a novou smrtelnost upsal ďáblu duši své dcery Valentiny, až udeří její šestnácté narozeniny. A ty se právě blíží.

Jenže ďábel se rád sází a starý Parnassus je zkušený soupeř. A tak ti dva rozehrají hru, která sice nemůže skončit jinak než happyendem, ale její peripetie jsou natolik nápadité a vyrůstají z ikon typu Alenky v říši divů, Švankmajerových filmů nebo světa Monty Pythonů, že nastavují našemu světu úžasně pestré zrcadlo.

Divadlo

SAMUEL BECKETT: ČEKÁNÍ NA GODOTA

Režie: Michal Dočekal

Hrají: David Matásek, David Prachař, Ondřej Pavelka, Jan Kačer, Vojtěch Lavička

10. a 18. února, 6. a 28. března 2010 atd.

Novou scénu znovuotevřela 16. ledna premiérou slavného absurdního dramatu v režii šéfa činohry Národního divadla Michala Dočekala.

Nápadité herecké výkony tu podávají David Matásek a David Prachař v rolích Vladimíra a Estragona. Místo stromu a cesty tentokrát vidíme čekárnu, chodník a reklamní bannery. Parchař s Matáskem se zkušeně pouštějí do mnoha komických výstupů, včetně improvizací, jezdí například na neviditelných jednokolkách, odbíhají se vyčůrat, loví v hledišti viníka, kterému zvoní mobil nebo se prostě válejí v bahně.

Dočekalova inscenace si zahrává s abstraktnem na vysoké úrovni a odkrývá současnou vrstvu nesmrtelné hry z roku 1953, která pojednává o nekonečném, bezútěšném čekání na někoho, kdo by mohl vnést smysl do našeho života. Hlavní hrdinové, staří tuláci a klauni Vladimír a Estragon čekají na kohosi zvaného Godot, jehož příchod se však každý den odkládá.

Jejich dialogy, založené na opakování zdánlivě nesouvislých zlomků vět nebo klišé, o nich neříkají nic určitého. Místo protagonistů se hrdinové stávají diváky jakési hry ve hře, jež je stylizovanou vizí útlaku a násilí jako odvěkých pout lidské společnosti. Nakonec si hrdinové pohrávají s možností sebevraždy, ale daleko jednodušší je přece čekat dál. Na vykoupení, které nepřijde.

Výstava

HERBERT TOBIAS (1924- 1982)

Galerie Rudolfinum, 14. ledna - 28. března 2010

Na fotografa, který se stal hvězdou německých bohémů v padesátých letech a zemřel v chudobě na AIDS počátkem let osmdesátých, vzpomíná rozsáhlá výstava v dramaturgicky neomylné Galerii Rudolfinum.

Jeho fotografie jsou známější než jeho jméno, ať už jde o portréty Nico, Klase Kinského, Adrease Baadera nebo erotické módní fotografie. Herbert Tobias se narodil v roce 1924 a už jako voják fotografoval na východní frontě v Rusku.

V první půli padesátých let žil s přítelem v Paříži, fotil pro módní časopis Vogue, zajímal ho existenciální svět tamní bohémy i město samo.

Nejslavnější jsou ale jeho fotografie z Německa, kam se posléze vrátil, aby nadchnul kritiky svými inscenovanými, nepokrytě homosexuální snímky, plnými sladce jedovaté erotiky a pikantní svůdnosti. Tobias v polovině šedesátých let záměrně přerušil svou kariéru, aby mohl žít divokým životem, který skončil již v roce 1982, tedy v jeho padesáti sedmi letech.

Kniha

ROBERT CRUMB: PRVNÍ KNIHA GENESIS

Robert Crumb je považován za krále amerického komiksu, a to především díky svému talentu provokovat a znázorňovat všemožné sexuální choutky, perverze a obsese, které ze sebe, podle vlastních slov, prostě musí dostat ven.

Že se mu již patrně podařilo zkrotit svou bezmeznou fantazii, o tom svědčí jeho nová Bible. Čtyři roky pracoval na své verzi první knihy Mojžíšovy, a to od zrození Adama a Evy v zahradě Ráje po Noemovo nalodění na Archu. Celou tu dobu visel ve vzduchu otazník, nakolik skandálně Crumb Bibli uchopí. Výsledek je příjemným překvapením – nechutnost by patrně celý projekt pohřbila.

Komiks je to satirický a soudného věřícího nijak neurazí. Už jen to, že na nás příběhy Bible mluví prostřednictvím jiného média, je velmi občerstvující zážitek. "Je to velmi obrazové. Je to odpudivé. Plné všech druhů bláznovství, podivných věcí, které lidi opravdu překvapí," vyjádřil se Crumb. Kniha zatím nebyla přeložena do češtiny, ale je jisté, že se tak brzy stane.