Kulturní tipy Faiyo: Film Protektor

Film: Protektor

Režie: Marek Najbrt

Hrají: Jana Plodková, Marek Daniel

Druhý film od tvůrců snímku "Mistři" plní vysoká očekávání. Národně důležité téma je zpracováno kvalitně a s jasným ideovým i uměleckým názorem. Co všechno jsme ochotni udělat pro lásku a jaké pasti si tak šijeme sami na sebe? Když doba vymknutá z kloubů šílí, jak napsal Shakespeare, je těžké se rozhodovat, protože tragédie číhá za každým rohem. V moderních českých dějinách je několik takto vypjatých období, protektorát druhé světové války patří mezi ně a tvůrci filmu Protektor tvrdí, že možná právě ve druhé světové válce poprvé vyklíčilo cosi z české povahy, co pak formovalo i naše další dějiny.

Rozhlasový reportér Emil Vrbata se ve filmu pokusí chránit svou manželku a herečku Hanu, kterou její židovský původ postaví mimo hru. Emil odmítne rozvod, v zájmu Haniny ochrany setrvá v "rasově smíšeném manželství" a stane se hlasem německé propagandy. Jenže smlouva s ďáblem si vybírá svou daň. Emilova sebeúcta se hroutí, láska k Haně se mění v "protektorství", manželství se propadá do lhostejnosti. Na útěku od milenky Emil ve spěchu ukradne cizí kolo, jenže z rozhlasu už drnčí poplašná zpráva: "V Praze byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha, jeden z pachatelů ujel z místa činu na bicyklu…". Náhodný kontakt se zdánlivě banálním předmětem odstartuje Emilovu zběsilou jízdu o život, o odpuštění v očích milované ženy.

Výstava: Narušitelé hranic (crossing frontiers)

Městská knihovna, Galerie Hl. m. Prahy

02. 10. 2009 - 10. 01. 2010

Kdo jsou dnešní umělci? Jaká je jejich osobní identita a společenská role? Odpovědi hledá pozoruhodná výstava "Narušitelé hranic" kurátora Pavla Lišky, která měla - v lehce jiné podobě - premiéru v roce 2006 v Kunstforum Ostdeutsche Galerie v Řezně a v roce 2007 byla k vidění v MOCA-Muzeum Ludwig v Budapešti.

"Zatímco se moderní umělec chápal jako avantgardista, který nachází nové cesty k pravdivým poznáním, je dnešní umělec radikální individualista, který si nenárokuje právo na absolutní pravdu. Je ochoten manipulovat, převzít identitu jiných a znovu ji odložit, či klást si otázky, které byly zdánlivě již dávno zodpovězeny," píše se v průvodním slově k výstavě, která představuje díla čtrnácti umělců a umělkyň ze zemí bývalého východního bloku.

Divadlo: Kabelky

Autor a režisér: Jiří Pokorný

Hrají: Tomáš Matonoha, Alena Štréblová, Lucie Benešová, Nela Boudová

Divadlo v Řeznické, Praha, premiéra 20. 9. 2009

Zájezdový divadelní kus s ženskou tématikou stvořili společně režisér a dramatik Jiří Pokorný a herec a producent Tomáš Matonoha se dvěma hereckými přítelkyněmi a Matonohovou manželkou Lucií Benešovou. Co se stane s námi "pyšnými princeznami", když nám seberou kabelku, mobil, oblíbené módní hadříky a líčidla? Jaké jsou naděje zhroucených žen, které mají všechno, na co si vzpomenou, kromě lásky?

Pokorný je vydává na milost a nemilost do rukou šíleného psychologa, který je chce léčit prožitkem vlastní smrti. Komedie plná absurdit, v níž se střetávají umělecké vize talentovaného režiséra s velmi civilním zadáním a bavičským přístupem Tomáše Matonohy, bude v blízké době k vidění po celé republice.

Hudba: Kool and the gang

28. 10. 2009 Sasazu, Praha

Pravá funková a rhythm´n´bluesová celebration rozšejkruje vaše údy, vyčistí vám hlavu a napumpuje vás endorfiny na pár podzimních dnů do foroty. Nabízí se úvaha, zda by podobné akce neměly lidem platit zdravotní pojišťovny. Jedněmi z největších současných funky mistrů světa jsou legendární Cool And The Gang, pokračovatelé Jamese Browna, George Clintona nebo Maceo Parkera... prověřená formace, která má za sebou skoro půlstoletou existenci a jejíž hity mají pod kůží dvě nebo tři generace - Celebration, Jungle Boogie z Pulp Fiction nebo Get Down On It.

Kniha: Nick Cave - Smrt Zajdy Munroa

Argo, překlad: Michaela Marková

"V hajzlu, tam jsem," pomyslí si Zajda Munro ve chvilce jasnozřivosti příznačné pro ty, kdo mají brzy zemřít. Přepadne ho pocit, že někde někdy udělal nějakou zásadní chybu, ale ta myšlenka vydrží jeden děsivý okamžik a pak zmizí a nechá ho v pokoji hotelu Grenville, ve spodkách, jen a jen s jeho tužbami. Zavře oči a představí si náhodně vybranou vagínu, pak se usadí na kraj hotelové postele a jako ve zpomaleném filmu se opře o polstrovanou pelest.

Takto začíná druhá kniha australského rockera Nicka Cavea o obchodním cestujícím s kosmetickými přípravky a děvkaři par excelence, který do tajů svého prožívání světa skrze vaginu, chlast a drogy zasvěcuje svého devítiletého syna. Jejich vztah je vzácně blízký a nikoliv daleký slavné dvojici otce a syna v bestselleru Cesta Cormaca McCarthyho. Nick Cave se nedostává tak hluboko do lidské duše jako ve své kultovní prvotině "A uzřela oslice anděla", ale jeho provokativní jízda sprosťáka utrženého ze řetězu je zábavným a strhujícím čtením.

Irvine Welsh o knize napsal: "Kdyby orgasmy byly malé smrti, tak by nám bylo hned jasné, na co hlavní hrdina této knihy sejde ze světa. Smíchejte McCarthyho, Kafku a lidového komedianta, a vyjde vám Králík Munro. Je to nenechavá četba nesoucí všechny známé Caveovy atributy: horor a lidství skryté pod tenkým povrchem ryčné a hravé odrhovačky."

První čtyři kapitoly načtené Nickem Cavem najdete na www.thedeathofbunnymunro.com