Kulturní tipy Faiyo: Beatboxoví frajeři v Akropoli

Film

LOUISE-MICHEL

Česká premiéra: 10. září 2009

Scénář a režie: Benoît Delépine a Gustave Kervern

V době nemilé ekonomické krize se tato francouzská černá komedie trefuje přímo do černého. Jít na pracovní úřad nebo zabít šéfa? Toto dilema, mnoha diváky nyní jistě upřímně chápané, řeší Louise, nevrlá samotářská dělnice z textilní továrny v Pikardii. Když nenáviděné vedení továrnu zavře a rozdá svým zaměstnankyním odstupné, svolá Louise válečnou poradu, na níž se dámy rozhodnou své poslední peníze využít pro druhou variantu – krvavou pomstu. Proč by si měl neschopný a nelidský šéf polehávat u bazénu v luxusní vile, když jeho oběti nemají na činži?

Hlavní hrdinka (hraje ji úžasná Yolande Moreauová, kterou známe z Amélie z Montmartru nebo z filmové povídky o Kanadské pošťačce z povídkové kolekce Paříži, Miluji Tě) vyhledá nájemného vraha Michela s nevalnou pověstí a spíše neprokazatelnými schopnostmi. Společné anarchistické úsilí podivné dvojice pak směřuje přes spousty překážek, bizarních situací a zbytečných mrtvol k plánovanému činu.

Autorská dvojice scénáristů a režisérů Benoît Delépine a Gustave Kervern společně debutovala v roce 2004 parodickou vozíčkářskou road movie Aaltra. O dva roky později se jejich další film Avida o Salvadoru Dalím dostal do oficiálního výběru MFF v Cannes. Nyní přichází s další černou komedií, jež opět spojuje grotesku a surrealistickou absurditu a nechybí jí ani pro autory typická "politická nekorektnost".

Divadlo

LIŠKA, POLÁŠEK, ZBROŽEK: MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK (ČTYŘÚHELNÍK?)

13. září, Palác Akropolis, Praha, 20:00

Tři populární herci, o nichž je známo, že si libují ve vyrábění legrace, spolu vytvořili představení, které ovšem díky jejich vrozenému smyslu pro improvizaci může nabývat rozličných podob. Téma, které tito osobití klauni na scéně pitvají, je všem divákům důvěrně známé – komplikované mezilidské vztahy, z nichž se jeden hned tak nevymotá. A právě proto může mezi publikem a jevištěm dojít k nadstandardní komunikaci, ke kontaktům s divačkami i diváky mezi tanečními kreacemi, živou hudbou a pantomimou. Jak se ve vztazích plácají Liška, Polášek a Zbrožek? Jaké psychologické metody aplikují? Stojí za to se jít zasmát s nimi i jim a zároveň sami sobě!

Výstava

GEORG BASELITZ

10. září 2009 - 6. prosince 2009

A co když malba ještě není tak úplně vyčerpaný žánr... Výstava jednoho z nejvýznamnějších německých malířů George Baselitze tuto větu opět rozeznívá veškerou svou spontánní silou. Průřez tvorbou svérázného umělce, který nejraději staví vše na hlavu a zobrazuje svět kolem sebe vzhůru nohama, je inspirativní už jen tím, jak zároveň portrétuje předmětnou realitu věrně, tedy sám stojí nohama na zemi.

Baselitzovy energické malby a nekonvenční obrazové kompozice se vymykají jakýmkoliv zákonitostem a těžko se kategorizují, nicméně mají svou vlastní logiku vývoje, svá vlastní období, která dokazují, že je třeba stále hledat nové cesty vpřed. Kurátor výstavy, Petr Nedoma, který zůstal šéfem Galerie Rudolfinum, opět ukázal vynikající vkus. Baselitz, čelný představitel neoexpresionismu, dosud nebyl v České republice samostatně vystavován.

Koncert

BAUCHKLANG (a Beatburger Band)

3.října 2009, Palác Akropolis Praha, 19:00

Po dvou letech se do Prahy vrací rakouští beatboxoví frajeři Bauchklang, přičemž předskakovat jim budou letošní vicemistři světa v beatboxu - český Beatburger band. Za zmíněná dvě léta ušla pětičlenná rakouská smečka vokálních experimentátorů velký kus cesty – projela celý svět, trhala hudební ceny, natočila v Indii živé album Live in Mumbai a vydání nové studiové desky Signs je oznámeno na letošní podzim.

Bauchklang s pomocí úst a mikrofonů realisticky napodobují zvuky hudebních nástrojů, přičemž nejvýrazněji si potrpí na silné bicí (zvláště kopák), hlasitou baskytaru a synteticky čisté vyšší vokály. Jak je známo z jejich hitů Barking News, Love nebo Rhythm Of Time, žánrově spojují electro, dub a drum´n bass do energií explodujících písní. Vstupenky doporučujeme zakoupit včas ze dvou důvodů, jednak budou brzy vyprodány a jednak přijdou do 28. září na pouhých 290 Kč.