Kulturní tipy Faiyo

Film: Brüno útočí

Česká premiéra: 6. srpna 2009

Jak bychom se zachovali my? Nechali bychom se vyprovokovat? Dokud se s alter egy Saši Barona Cohena nepotkáme osobně, není co řešit! Tentokrát se převtělil v pěstěného homosexuálního rakouského módního reportéra, který je schopen prohlásit, že své adoptované africké dítě vyměnil za iPod. A opět se trefuje především do lidí fanatických, úzkoprsých a beze smyslu pro humor.

Nehorázný humor tohoto britského komika už podruhé překračuje hranice veškerých zásad slušného chování, na něž jsme schopni si vzpomenout a jde ve své metodě odhalování směšnosti tohoto světa ještě dále než Cohenův kazašský reportér Borat. Pokud jste už jednou na Cohenovu metodu humoru přistoupili, podruhé se budete bavit o to více, opět se přistihnete při nevěřícím zírání a bude vám při tom trnout šíje.

Cohen před kamerou zase zesměšňuje skutečné lidi, kteří netuší, že se nedobrovolně stali herci v jeho komedii a doslova u toho riskuje vlastní život. Třeba když po něm lidé z amerického Arkansasu házejí židle, protože jim vadí, že je homosexuál. Nebo když svým chytlavým oblečkem ze suchého zipu způsobí katastrofu na módním molu. Existují vlastně tři verze filmu – původní, aktuální, neboli ta, z níž režisér Larry Charles vystříhal scény, týkající se Michaela Jacksona a britská verze pro diváky mladší osmnácti let. Ve filmu tudíž nevidíme, jak Bruno žádá LaToyu Jacksonovou, jestli by nemohla mluvit vyšším hlasem, aby to znělo jako Jackson a jak jí pak ukradne mobil a začne si číst Jacksonovo soukromé číslo.

Takové drzosti však patří k Brunovým nejjemnějším a patrně už budou součástí DVD vydání filmu, až hysterie kolem zpěvákovy smrti utichne. Ohleduplnost vůči Jacksonovi je pozoruhodná, když si vezmeme, jakou politickou aféru rozpoutal film Borat před třemi lety. Kazašský prezident Nazarbajev měl tehdy o filmu dokonce jednat i s americkým prezidentem Georgem Bushem a vláda Kazachstánu se nakonec rozhodla ustavit Kazašský informační servis, aby napravoval škody, které na pověsti středoasijského státu údajně napáchal film Borat s plným názvem: Nakoukání do amerycké kultůry na objednávku slavnoj kazašskoj národu.

Hudba: nepropásněte Radiohead

23. srpna 2009, výstaviště Holešovice Praha

Blíží se hudební událost sezóny a možná i několika let - po šestnácti letech existence míří poprvé do Prahy bohové alternativního rocku – Thom York (zpěv), Phil Selway (bicí), Ed O´Brien (kytara), Jonny Greenwood (klávesy, kytara) a Colin Greenwood (baskytara). Britská skupina Radiohead je uctívána za novátorství a uměleckou odvahu v době, kdy hudební průmysl šel a jde z kopce. Jsou bytostnými experimentátory, a přesto již prodali třicet miliónů desek.

Jejich alba OK Computer z roku 1997 nebo Kid A (2000) patří ke kultovním nahrávkám rockové historie. Jsou držitelé mnoha prestižních cen a nominací od Grammy přes BRIT Awards až po ceny MTV. A čerstvě získali Grammy v kategorii Nejlepší alternativní album za desku In Rainbows, kterou nabídli fanouškům na internetu za dobrovolný poplatek.

Není jisté, zda na tom vydělali finančně, ale popularita jim tímto revolučním činem stoupla zcela jistě. Mimochodem nedávno zpěvák Thom York oznámil, že tento kombinovaný způsob sdílení hudby a obchodu již opakovat nebudou. Lístků na mimořádný koncert stále ubývá, je třeba jednat rychle. Radiohead bude předskakovat Moderat, berlínská kapela, vytvářející audiovizuální elektronickou show, kterou si vybral sám zpěvák Radiohead Thom Yorke.

Divadlo: letní Letná na sklonku léta

20. 8. - 31. 8. 2009 Letná, Praha

Okouzlující žánr "nového cirkusu", stejně jako divadlo v šapitó, už po šesté nabízí mezinárodní festival Letní Letná. Divadelní soubor Vosto5 nabídne svou retrospektivu a po třech letech se do Prahy vrací francouzský Cirque Trottola s novým představením Volchok.

Slova "výjimečná poetika, magie a tajemství", která toto představení prý charakterizují, jsou jako obvykle u nového cirkusu jen obecným vyjádřením nevyslovitelných zážitků. Ondřej Cihlář, dramaturg festivalu dodává: "Jakmile vstoupíte do jejich šapitó, obklopí vás komorní atmosféra, ve které cítíte napětí blízkosti a tajemství, které vás okouzlí. Na kruhovém jevišti manéže jsou umělci vždy na dosah ruky, kdekoli sedíte."

Volchok je představení o rovnováze, padání a létání. Tři herci - klauni, akrobaté, komedianti, žongléři v jednom – vypráví příběhy beze slov a vedou diváky od jednoho čísla k druhému. Využívají plně svých fyzických schopností, ať už při vzdušné akrobacii či žonglování s talířem a židlí.

"Pracují na jevišti třeba s velkými balíky, metaforami pro břemena, která všichni neseme. Posouvají je po jevišti, pohazují, deformují, až začínají žít vlastním životem," doplňuje Cihlář. Hudbu obstarávají dva muzikanti přímo na scéně. Letní Letná uvede Volchok celkem osmkrát a nabízí jako vždy i další doprovodný program.