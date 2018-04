Kulturní tipy Faiyo

Film

VARY VYHRÁL ANDĚL

Vážná až tragická témata a především nešťastná dětství dominovala letošním soutěžním snímkům na MFF v Karlových Varech. Zvítězil film obrazově podmanivý a psychologicky hluboce ponořený - belgicko-kanadský snímek Anděl u moře.

Režisér Frédéric Dumont natočil příběh dvanáctiletého Louise, který žije s rodiči a starším bratrem v malém městečku na jihu Maroka. Jeho dny i povaha jsou šťastné až do chvíle, kdy mu otec, stižený maniodepresivní poruchou, prozradí tajemství, které má zůstat jen mezi nimi. Veselý Louis, který tolik miluje moře, kamarády i fotbal, v té chvíli definitivně přichází o své dětství, a to vinou vlastního otce.

Biblicky působící krajina jižního Maroka umocňuje pečlivě vystavěné a strhující drama. Velkou cenu festivalu Křišťálový globus předal tvůrcům v čele s režisérem Dumontem John Malkovich, přičemž představitel otce Olivier Gourmet, získal trofej pro nejlepšího herce.





Hudba

MOBY V KÁCOVĚ

30. července-2. srpna 2009, O2 Sázava Fest, Kácov

Krátce po vydání nového alba Wait for Me přijíždí americký hudební chameleon Moby do středočeského městečka Kácov, kde se uskuteční od 30. července do 2. srpna devátý ročník multižánrového festivalu O2 Sázavafest.

Přítomnost Mobyho je pro sympatickou Kácovskou mega akci událostí první třídy. Vše se bude postupně rozjíždět už od středy, ve čtvrtek v poledne otevře brány Areál Malá Strana, kde zahrají, například, žánrovou cenou Anděl 2008 ocenění, Prague Ska Conspiracy, ale také Visací zámek, Post-it nebo Skyline a americký band New Your Ska-Jazz Ensemble. Velké věci se ale začnou dít až v pátek, kdy kromě Mobyho předvedou svou sílu Freak Power nebo jeden z nejznámějších drum’n’bassových producentů a DJů Groovider.

Lákavý je i hip-hopový set, v němž se představí špička české a slovenské scény, jmenovitě Zverina, Vec, PSH, Indy a Wich, LA4 nebo Vladimír 518. Ve stejný den se Kácov dočká i šou Monkey Business, přičemž Roman Holý a Matěj Ruppert se kromě toho objeví na různých pódiích jako hosté dalších pěti formací.

Program soboty je koncipován jako maratón zahraničních hostů především z Německa (Xandria, Green Frog Feet a Die Happy v čele s Martou Jandovou), ale přijedou i švýcarští The Kitchenettes či nizozemští The Gathering a Killerdoll, přičemž Češi nezůstanou díky Stu zvířat a kapelám Gaia Mesiah, Chinaski nebo Support Lesbiens pozadu.





Divadlo

PRÝ VŠE O NÁS?

Vše o mužích, 17.-30. července 2009, Vyšehrad, hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný, režie: Jana Janěková.

Vše o ženách, 31. července-2. srpna 2009, Vyšehrad, Anna Šišková, Jana Krausová, Jitka Schneiderová, režie: Jana Janěková.

Je vcelku možné, aby dramatik vtěsnal "vše o mužích" do jedné divadelní hry. Ale že by se do tohoto formátu mohlo vůbec někdy vejít "vše o ženách"? Anebo je to naopak? Jak se to vezme.

Chorvatský autor Miro Gavran pod zmíněnými názvy předkládá své dvě tragikomedie pro tři herce a tři herečky, kteří ovšem zvládají hrát vždy několik postav najednou. Vše o mužích je prý pro ženy, aby muže opět nepochopily. A Vše o ženách je hra o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví, nejen o ženách.

Miro Gavran je světově úspěšný dramatik, který vsadil v tomto případě na současnou módu komedií s genderovými tématy. Zmiňme u nás velmi úspěšné Vagina monology (o drsných dámách) nebo polskou hru Testosteron (o drsných pánech).

A jelikož léto nám nabízí v divadelním žánru na domácí půdě již tradičně spíše kousky komerčního střihu, není divu, že se v rámci opulentního názvu akce Metropolitní léto hereckých osobností 2009 setkáváme i s Gavranovými zábavnými texty. Přičemž Vyšehrad je dobře zvolené místo, vždyť přímo naproti němu přes řeku se tyčí hora Děvín, kde Šárka údajně přelstila Ctirada a kde stával hrad svobodomyslných, odbojných žen, než je muži z Vyšehradu mečem opět naučili poslušnosti.