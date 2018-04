Kulturní tipy Faiyo

Popletená města alias yarn bombing

Umíte si představit Eiffelovu věž v pestrobarevném pleteném maxi obleku? Nebo sochy na Karlově mostě s krásnými palčáky? Proč neuplést sv. Janovi Nepomuckému na zimu šálu? Proč neozdobit pletením cokoliv, co nás napadne? Zatímco česká města tahle móda teprve čeká, v USA i Evropě ji na svých letních cestách už můžete zahlédnout.

Po trojdimenzionálních graffiti se v oblasti street artu totiž rýsuje nový hit, zvaný "yarn bombing". Vznikl v USA a odtud se jako lavina šíří do Velké Británie nebo Francie. Vlněné tágy vnášejí do velkoměst nečekaný romantický vesnický prvek a obyčejná dopravní značka v pleteném futrálku vzbuzuje téměř stejnou něhu jako borová šiška v barevném svetříku. Skupinky pletařek, které oblékají veřejné objekty, přírodní produkty nebo vytvářejí samostatné pletené sochy, považují svou aktivitu nejčastěji za báječné odreagování se od domácího pletení svetrů. Některé s sebou nosí kousky pletenin a umisťují je náhodně, jiné si nejprve vyberou objekt a upletou mu obal na míru.

Yarn bombing je oproti vandalskému sprejovému graffiti šetrný až pečující street art, jehož působnost a sláva je teprve na začátku. Na podzim má například pletenina pokrýt jeden most ve Skotsku v rámci místní dobročinné akce. Aby však bylo možné megalomanský nápad uskutečnit, už teď pletou své díly ženy, kontaktované přes internet po celém světě.

Patrick Wolf: The Bachelor

Nepřehlédnutelná svými ambicemi, hudebním perfekcionismem i vizuální stylizací je nová britská popová hvězda Patrick Wolf. Jeho alba a klipy nás velmi rychle přivádějí k myšlence, že to s hudebním průmyslem možná nejede tak šusem z kopce, jak se zdá. Na své novince The Bachelor (Starý mládenec) se Wolf ve svých třiadvaceti letech vyzpívává především ze samoty a frustrace, která ho provází na únavných světových turné. Hostují tu skutečně prvoligoví kolegové - Alec Empire, Eliza Carthy nebo Matthew Herbert.

Parick Wolf pochází z rodiny malířky a jazzového hudebníka a v hudbě je jako doma od dětství, kdy hrál na housle a zpíval s různými sbory a orchestry. Na klubová pódia nastoupil v šestnácti a v osmnácti natočil první desku, jíž započala plejáda stylů a stylizací. Z folkové elektroniky mladého floutka se záhy vylíhlo ponuré písničkářství ála Tom Waits, aby se nakonec Wolf přetransformoval v precizního popového profesionála, schopného excentrického výkonu v hitových elektronických kusech a houslových baladách. K nejsilnějším písním letošního alba patří titulní píseň, nazpívaná společně s folkovou muzikantkou Elizou Carthy. Ústřední námět o člověku, který bolestně touží po lásce, si Wolf vypůjčil z apalačské legendy.

Film: Bronson

Režie: Nicolas Winding Refn

Syrový film o excentrickém člověku, který strávil třicet let na samotce. Chcete vědět, co to s ním udělalo? Charlie Bronson je reálný, žijící antihrdina, nejznámější trestanec Velké Británie, který sedí především proto, že chce být slavný. Roku 1974 se ve svých devatenácti letech, ještě jako Michael Peterson, vydal vyloupit poštu za pomoci pušky s upilovanou hlavní. Byl odsouzen k sedmi letům vězení a následně tam strávil 34 let, z toho 30 na samotce.

Film Bronson je cestou do duše zdivočelého zvířete, které se vysmívá všem měřítkům, podle nichž se naše společnost rozhodla žít. Je to radikální film bez zbytečných surovostí o jednom reálném člověku ze syrového masa. Herec Tom Hardy hraje hlavní roli se znepokojujícím nasazením, fyzicky se do této role doslova převtělil. Hardy prohlásil: "Pro mě byla tato příležitost zahrát si tak komplexní a trýzněnou reálnou postavu neopakovatelnou výzvou, která přímo vyžadovala obrovské nasazení a pochopení."

Režisér Nicholas Winding Refn o svém novém filmu říká: "Bronson strávil tolik let ve vězení kvůli své neutuchající žízni po slávě. Právě tuto stránku jeho osobnosti jsme se ve filmu pokusili zachytit."