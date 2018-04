Z boubelky kulturistkou a zase zpět. Stačilo pár měsíců necvičit

Tesia svou přeměnu v kulturistickou hvězdu dokumentovala na svém profilu na sociální síti, kde měla mnoho fanoušků. Ale protože přibrala, fanoušci pomalu ubývají. Na oplácanou holku se prý moc lidí koukat nechce.

„Někdy prostě přijde období, kdy nemáte na cvičení ani pomyšlení. Jste kvůli něčemu na dně a přestanete se hýbat. A pak jdou svaly strašně rychle pryč a vystřídá je tuk. A takto pak vypadá osoba, která se najednou na pohyb vykašle,“ napsala k jednomu ze svých příspěvků Tesia.

Když se prý podívá na fotografie, kde stojí na pódiu a ukazuje své vypracované svaly, je jí do breku. Ale má radost z toho, že díky přeměně dospěla a přijala sama sebe.

„Říkám si, kde proboha moje úžasná postava je. Vždyť za tím stálo tolik dřiny a všechno je teď pryč. Ale pořád si říkám, že všechno není jen o vzhledu a důležité je, že se cítím dobře i teď. A stejně byste se na sebe měli dívat i vy. Nezáleží na tom, co si o vás myslí ostatní lidé. Nikomu do toho nic není. Je to jen váš život a může se ubírat jakýmkoli směrem. Nejste jen tělo, jste i duše,“ pokračovala.

Když byla Tesia malá, kamarádi si z ní dělali legraci a nazývali ji prasetem a ošklivkou. Kvůli tomu také začala se svou přeměnou, aby se všem zavděčila. Ale posléze zjistila, že někteří lidé si na ní stejně něco našli. Došlo jí, že sympatie nejsou jen o vzhledu. „Není potřeba se zavděčit hlupákům,“ doplnila.

