Ztužený tuk Lukana - modrá: 25dkg

Sušené mléko: 25 dkg

Moučkový cukr: 15 dkg

Voda: 100ml

Mandle

Kokos

Rozpustíte Lukanu a necháte zchladnout. Do tuku zamícháte ostatní přísady: sušené mléko, moučkový cukr a vodu. Vypracujete těsto, na prkýnku z něj vyválíte váleček a nakrájíte špalíčky. Do každého kousku vložíte spařenou oloupanou mandli (nebo půl), vytvarujete do kuličky a obalíte v kokosu.