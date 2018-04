Na nedělní stůl naservírujte výtečnou českou klasiku jako od babičky

Kulajda se zastřeným vejcem

Pole plné chutí Pražský restaurant FIELD staví na přírodních, sezonních a lokálních surovinách a na silných chutích šéfkuchaře Radka Kašpárka. Ten si rád hraje s tradičními recepty, které připravuje v moderním a osobitém pojetí. Čerpá ze znalosti současných trendů, ale také ze vzpomínek na dětství a babiččinu kuchyni.

Suroviny na 8 porcí:

250 g brambor

2 větší cibule

200 g lesních hříbků nebo lišek

150 g másla

400 ml mléka

150 ml smetany

máslo

2 lžíce hladké mouky

2 lžíce najemno sekaného kopru

2 lžíce převařeného octa

1 lžička cukru

sůl, kmín

Na másle orestujeme najemno nakrájenou cibuli, přidáme houby, kmín a vše společně restujeme. Přisypeme mouku, zarestujeme, zalijeme mlékem a uvedeme k varu. Provaříme pozvolna cca 10 minut. Přidáme brambory nakrájené na kostky a provaříme cca 20 minut. Na závěr přidáme smetanu, kopr nasekaný najemno, dosolíme a ochutíme svařeným octem.

Zastřené vejce

Do vařící vody, lehce okyselené octem, pomalu vkládáme naběračku, do které jsme vyklepli jedno celé vejce. Opatrně vejce z naběračky vyklopíme do vody a necháme 1 – 2 minuty pošírovat. Poté vyndáme dírkovanou naběračkou a necháme okapat.

Slepice na paprice

Suroviny na 4 porce:

1 slepice (nejlépe z domácího chovu)

2 dcl smetany

3 cibule

1 lžíce rajského protlaku

2 lžíce mleté papriky

7 dcl masového vývaru

Bobkový list

Nové koření

Na zahuštění: 150 g másla, 3 lžíce hladké mouky

Sůl, pepř, tymián

Slepici vykostíme, lehce opatrně naklepeme, ochutíme solí a špetkou sekaného čerstvého tymiánu a potravinářským provázkem utáhneme do rolády. Zbylou kostru použijeme na vývar.

Na oleji orestujeme dozlatova najemno krájenou cibulku. Přidáme slepici a opečeme pozvolna dozlatova. Slepici vyjmeme, přidáme protlak, mletou papriku, krátce orestujeme a zalijeme vývarem. Slepičí roládu uchováme v teple. Vložíme koření a dusíme pod poklicí pozvolna doměkka. Poté přidáme jíšku, provaříme cca 20 minut a nakonec zjemníme smetanou a máslem.



Na talíř naservírujeme roládu a špecle a zalijeme omáčkou.



Petrželové špecle

250 g polohrubé mouky

3 vejce

3 dcl mléka

4 lžíce najemno sekané listové petrželky

sůl, pepř

Ze suroviny vytvoříme hladké, husté, lité těsto a pomoci síta na špecle (noky) tvoříme delší špecle, které vaříme v osolené vařící vodě 2 minuty. Poté scedíme, propláchneme vodou a lehce prolijeme olejem. Hotové na pánvi opečeme dozlatova. Vmícháme petrželku.

Nakládané papriky

1 ks žluté papriky

1 ks červené papriky

1 lžíce octa

1 lžička cukru

sůl, pepř, větvička tymiánu

Papriky upečeme v troubě na 220 °C dozlatova. Přikryjeme folií a necháme zapařit. Oloupeme a nakrájíme na kostičky.

Na pánvi pozvolna restujeme s cukrem a octem cca 10 minut. Ochutíme solí, pepřem a vložíme větvičku tymiánu. Necháme v lednici odležet cca 5 hodin. Před podáváním lehce ohřejeme a tvarujeme noky.



Hruškový koláč s brusinkovým sorbetem

Suroviny na koláč:

200 g másla

250 g cukru

3 vejce

250 g tvarohu ve vaničce

250 g polohrubé mouky

1 lžíce prášku do pečiva

5 ks hrušek

4 lžíce cukru

hruškovice na flambování

Rozpuštěné máslo smícháme s cukrem, přidáme tvaroh, vyšlehané vejce a mouku s práškem do pečiva. Rozetřeme na plech a přidáme opečené a oflambované měsíčky hrušek. Posypeme drobenkou a pečeme při 180 °C asi 30 minut.

Drobenka:

100 g povoleného másla

100 g cukr moučka

50 g polohrubé mouky

50 g najemno umixovaných mandlí

Jednoduše všechny suroviny smícháme dohromady a připravíme drobenku, kterou naneseme na korpus.

Brusinkový sorbet

360 g brusinkového freshe (džusu)

180 g cukru krupice

60 ml vody

šťáva z jednoho citronu

Vodu s cukrem zavaříme a smícháme s džusem a citronovou šťávou. Necháme vychladit a v nerezové misce vložíme do mrazáku. Po půlhodině základ prošleháme ručně metličkou a opět dáme mrazit. Tento postup opakujeme, dokud nám nevznikne hladká a tuhá hmota. Přendáme do krabičky s víčkem a uchováváme v mrazáku.