Při zařizování kuchyně respektujte živly. Může vám to zachránit vztah

Tradiční Feng-šuej rozděluje prostor, ve kterém žijeme, na osm základních sektorů, jež leží od středu domu v osmi základních směrech světových stran. Tyto oblasti pak podle základní orientace budovy označujeme jako příznivé a nepříznivé.

Kuchyně versus partnerský vztah Kuchyně byla od nepaměti sídlem domácích bůžků. Číňané mají Cao-ťüna, Pána kuchyně, který dohlíží na osudy obyvatel domácnosti. I v našich krajích známe domácí ochranná božstva. Říkalo se jim různě: Skřítek hospodář, Šotek, Domový a podobně. Posláním domovních ochránců je střežit klid a mír rodiny. Dnešní doba už jim však nepřeje. Kuchyně se stávají studeným, vyhaslým domácím krbem, který soulad a soudržnost rodiny neposiluje. Mnohé mladé ženy dnes pociťuji nechuť ke kuchyni a už neví, že právě skrze kuchyň mohou nejúčinněji ovlivňovat soulad partnerského života.

V ideálním případě by přitom naše kuchyně měla ležet v nepříznivém sektoru. Možná se vám zdá divné umístit kuchyň právě tam, ale je třeba brát v úvahu charakter této místnosti, kterým je transformace. A právě přeměna, ke které zde dochází, mění negativní nastavení místnosti v pozitivní.

Kam se sporákem?

První a velmi důležitou věcí, kterou bychom měli promyslet při zařizování nové kuchyně, je umístění sporáku. Tento spotřebič představuje energii ohně, která je pro transformační proces kuchyně velmi podstatná.

U sporáku kontrolujeme místo, kde je sporák umístěn, a směr, do kterého je nasměrován. Energie zemského čchi nesmí do sporáku narážet a nepříznivě tím ovlivňovat dění, ke kterému zde dochází. Proto by měl být sporák umístěn u zdi.

Naopak dnes tolik preferované umístění sporáku do středového ostrůvku kuchyně je z pohledu tradičního Feng-šuej nevhodné. Sporák by také neměl být umístěn přímo proti vstupním dveřím, jimiž do místnosti vstupuje energie čchi. Další chybou je, pokud umístíme sporák na přímé lince dveře - okno, kde průvan nedovolí čchi, aby se shromáždila.

Umístění sporáku do středového ostrůvku je moderní, ale z pohledu tradičního Feng-šuej nevhodné. (Ilustrační snímek)

Pozor na vanu nebo myčku

Nad sporákem by také nemělo být umístěno odpadní kanalizační potrubí, tedy ani umyvadlo, vana či toaleta. Jde zde o konflikt vody a ohně, protože přirozená vlastnost ohně je stoupání a vody klesání.

Poraďte se s odborníkem Každý dům a byt je jinak strukturovaný, proto se vyplatí nechat si prověřit sektory a zjistit, jestli je vaše kuchyně umístěna správně. Odborníci na Feng-šuej vám také poradí, jak zjednat nápravu. Dobrý konzultant Feng-šuej vám může poradit i při zařizování nové kuchyně, a to jak s rozmístěním nábytku a spotřebičů, tak třeba co se týká materiálů a barev, které vycházejí z vašeho osobního horoskopu. Kde se poradit? Zkuste třeba Obydleni.cz, BIOOO.CZ, Feng Shui Studio nebo Feng Shui Bydlení.

Přímo nad sporákem by ovšem neměla být umístěna ani postel, a to nikoli kvůli ochraně sporáku, ale osoby, která na lůžku spí.

V každé kuchyni najdeme kromě sporáku také dřez na mytí nádobí, popřípadě myčku nebo pračku. Správné rozmístění těchto živlů pomáhá uchovávat v rodině hojnost požehnání a dobré vztahy. Naopak jejich konflikt vnáší do soužití nepochopení a nedorozumění, které se přenáší i do finanční oblasti a projevuje se ztrátou peněz a jinými pohromami.

Jak předejít konfliktu vody a ohně?

Jestliže se v kuchyni sejdou v přílišné blízkosti energie ohně a vody, dojde na energické úrovni k oblaku husté energie, které vnáší do vztahů nepochopení a neschopnost najít společné východisko.

Podstatné je udržet obě energie v dostatečné vzdálenosti od sebe. Mezi sporákem a dřezem či jiným spotřebičem ovládaným vodou je třeba udržet rozestup minimálně 50 cm. Proto bychom měli umístit sporák a dřez do jedné řady s rozestupem a nikoliv proti sobě.

Barev se v kuchyni nebojte

Ačkoliv s energií ohně se tradičně pojí červená barva a jižní strana domu, není vůbec nutné se tím nechat omezovat. Pokud se vám víc líbí linka modrá, vanilková či v přírodním dřevu, tak si takovou objednejte. Stejné je to i s barvou stěn, dlaždičkami nebo tapetou.

Při zařizování nové kuchyně se nebojte barev. Vybírejte je podle svého vkusu a založení. (Ilustrační snímek)

Na každého působí barvy jinak, proto je třeba nechat se vést vlastním vkusem a založením. Zrovna tak styl kuchyně by měl být blízký vaší osobnosti. Trvat na moderní strohé kuchyni plné skla a chromu, pokud se cítíte nejlépe ve venkovském stylu, bude krokem vedle i tehdy, pokud v časopise psali, že je to in.