Kuchařku snů jsem si napsala sama

"Nejoblíbenější jídlo? To asi nemám. Spíš spoustu takových, která ráda vařím, ale nerada se opakuju. Raději vařím novinky a pořád něco zkouším," vysvětluje bývalá daňová poradkyně, dnes kuchařka a vydavatelka v jedné osobě Lenka Požárová.

"Léta jsem dělala daňovou poradkyni a bavilo mě to," říká Lenka Požárová. Už dávno ji ale těšilo i vaření, a tak se před dvěma lety rozhodla, že opustí vystudovanou profesi a pustí se do realizování svého snu - vydávání kuchařek. Dnes má na kontě šest knížek receptů a sedmou chystá. ",Ty máš tolik odvahy‘, říkali mi známí, ale mně to tak nepřijde. Prostě jsem se nemohla smířit s tím, že bych do konce života nezkusila něco, po čem toužím. To bych si neodpustila. Potřebuju práci, která mě těší a naplňuje."

Být na volné noze, vymýšlet recepty a vydávat kuchařky je sice krásná seberealizace, není to však vždycky jen samý med. "Kromě fotografky a grafika nemám žádné spolupracovníky, takže i veškerou administrativu a produkci musím zařizovat sama," říká Lenka. "Ale nestěžuju si. Dělám, co mě baví. I když ze začátku to byl docela risk. Šla jsem do podnikání s vírou, že to půjde, ale jistotu jsem neměla a ani mít nemohla. Věděla jsem, že na trhu je spousta pěkných kuchařek, ale chyběla mi taková, která by mě bavila. Proto jsem se rozhodla napsat kuchařku svých snů."

Dát v práci výpověď a začít budovat nakladatelství nebylo jednoduché rozhodnutí. "Přece jenom jsem šla do neznáma. Nemuselo mi to vůbec vyjít." V manželovi měla Lenka oporu. "Dali jsme do mého podnikání rodinné peníze, ale nikdy to nebylo tak, že by mě manžel živil a já si mohla bezstarostně podnikat."

O nápady zatím Lenka nouzi nemá. "Nechávám fantazii dělat, co chce, a ona vždycky něco vymyslí," směje se. "Jako malá jsem žádné velkolepé kuchařské kreace nevyráběla. Pomáhala jsem mamince v kuchyni, ale jen tak normálně. Chuť zkoušet něco nového přišla až s vlastní domácností." Jejím dobrovolným "pokusným králíkem" je manžel. "Ochutnává rád. Je hrozně mlsný, takže mi pomáhá držet laťku, aby všechna moje jídla opravdu chutnala. Vzepřel se jenom nedávno, když jsem experimentovala s lilkem. Neměl s ním totiž dobré zkušenosti z restaurací, tak se asi trochu bál. Nakonec jsem vyhrála. Ale doma nevařím pořád jen experimenty, i my máme někdy k večeři jen chleba se sýrem."

Jak dlouho se Lenka hodlá věnovat kuchařkám a receptům? "Nevím, ale rozhodně jsem do toho nešla s tím, že to budu dělat celý život. Další plány zatím nechci prozrazovat, rozhodně to bude vždycky o jídle. Nemůžu všechno realizovat hned, uvidíme…" Rodinu zatím čtyřiatřicetiletá kuchařka neplánuje. "Až bude ten správný čas, přijde to samo. Ještě se na to necítím."

Lidé si často myslí, že její práce ani moc práce není - že jen tak sedí a občas něco uvaří… "Ale tak to není, práce mi zabere 24 hodin. Na dovolenou teď nemám čas, a taky všechny finance jdou do podnikání," vysvětluje "zapálená kuchařka".

"Když člověka baví práce, už toho víc moc nepotřebuje. Když jsem byla ještě zaměstnaná, mnohem častěji jsem chodila do divadla nebo sportovat. Tehdy to pro mě bylo odreagování od stresu. Teď sice pracuju pořád, ale nějak mě to samo dobíjí."