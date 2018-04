Kuba - socialistická perla Karibiku

Navštívit perlu Karibiku, která je pověstná bělostnými plážemi i tropickou zelení. Pestrou nabídku zájezdů na Kubu nabízí, například cestovní kancelář Fischer.

Zatímco slavný stařec spisovatele Ernesta Hemingwaye zápasil na Kubě s mořem a tamní obyvatelé zápolí (převážně potají) s nesvobodou Fidelova režimu, turista bývá ostrovem okouzlen a jedinou nepříjemností, se kterou se sem tam potýká, je kocovina.

V rodné zemi těch nejlepších koktejlů z třtinového rumu (po Tuzemáku se vám rozhodně nezasteskne) je lehčí, než kdekoliv jinde, podlehnout svodům alkoholu. Pod kubánským sluncem, celoročně zajišťující teplotu 26 až 30 stupňů celsia, je totiž jasné, že nápoje jako Mojito, Cuba Libre či Daiquirí nejlépe chutnají za doprovodu smyslných karibských rytmů. Na Kubě zkrátka panuje osobitá atmosféra, která vás dostane a nepustí!

Cukrovar Valle de las Ingenios

Kuba dokáže doslova oslnit svou překrásnou krajinou s nekonečnými pomerančovými, ananasovými a banánovými plantážemi. Ostrov se může pochlubit unikátními, až 300 metrů vysokými, vápencovými útvary (říká se jim mogoty) a jejich bohatou flórou. Nechybí zde ani hory. Legendární pohoří Sierra Maestra se tyčí do výše necelých 2000 metrů. K tomu je Kuba díky "rušnému" podmořskému životu a překrásným korálovým útesům vyhlášeným rájem pro potápěče.

Největším a nejznámějším turistickým střediskem ostrova je Varadero. Tvoří ho nádherná pláž o délce 16 kilometrů, podél níž je postaveno více než 50 hotelů a velkých turistických komplexů. Na turistu zde čeká bohatá nabídka nejrůznějších radovánek od výletů lodí přes golf až po návštěvu místního delfinária a zkoumání, jak až může být ryba, která je vlastně savec, chytrá. Oblíbeným kubánským turistickým střediskem je také Guardalavaca v severovýchodní části ostrova. Právě v této oblasti se v roce 1492 poprvé vylodil Kryštof Kolumbus. Středisko svým návštěvníkům nabízí krásnou pláž s jemným pískem, průzračně modrou vodu Atlantského oceánu a mnoho míst k potápění.

Ať už se na Kubě ubytujete kdekoliv, měli byste rozhodně navštívit Havanu. Kubánská metropole je totiž největší a zároveň i nejkrásnější město Karibiku. Najdete zde řadu koloniálních památek, monumentů okázalosti mafiánských bossů 30. let i památníků reálného socialismu "karibského" typu. Do města se můžete vydat na vlastní pěst, nebo si vybrat z nabídky výletů s průvodcem organizovaných cestovními kancelářemi.

Ostrov Cayo Coco

Společnost FISCHER vás například zavede do historické části Havany, zapsané do Seznamu UNESCA. Projdete se s ní po hlavních náměstích Plaza de Armas a Plaza Vieja, uvidíte havanskou katedrálu, řadu paláců ve stylu kubánského baroka a samozřejmě i hotel Ambos Mundos, kde byl ubytován Ernest Hemingway (strávil na Kubě přes dvacet let). Je zde také možnost návštěvy továrny na výrobu kubánských doutníků.

Na Kubě naleznete sedm míst prohlášených organizací UNESCO za památky světového významu. Mezi ně patří kromě havanských uliček také historické centrum města Santiago de Cuba, malebné městečko Trinidad a cukrovary v nedalekém úrodném údolí Valle de las Ingenios. Dále je na seznamu hornatá oblast kolem Topes de Collantes, pevnost Punta Gorda nedaleko města Cienfuegos a údolí Vinales.

Údolí Vinales

Míst, která stojí za návštěvu, je ale na Kubě mnohem více. Nádherné bílé písečné pláže najdete na malých ostrůvcích Cayo Coco a Cayo Guillermo na severu Kuby, které jsou obklopeny druhou největší korálovou bariérou na světě. (Větší mají jen v Austrálii). Zatoužíte-li vidět leguány, můžete zamířit na ostrov Cayo Iguanas. Letadlem je možné se dopravit na korálový ostrov Cayo Largo, který leží jižně od Kuby. Právě na tomto ostrově se prý nachází ze všech pláží Karibiku ta úplně nejkrásnější.