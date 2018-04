Který SPORT je pro mě ten pravý

ČTĚTE TAKÉ: Sporty ušité na míru

Stejně jako ostatní savci byl člověk původně uzpůsoben pro život v pohybu s vyváženým příjmem a výdejem potravin.

Ale když jsme si vymysleli auta, televizi, výtahy a automatické pračky, začali jsme vytěsňovat pohyb ze svého denního rozvrhu a nahradili ho posedáváním po poradách a kavárnách, fyzicky nenáročným listováním v časopisech o zdravém životním stylu a zíráním na obrazovku PC nebo televize.

Náš energetický příjem je přitom přinejmenším stejný jako v dobách, kdy jsme museli zabrat, pokud jsme chtěli přežít. „Takový životní styl je však nejen nepřirozený, ale především nezdravý,“ upozorňuje přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy docent Zdeněk Vilikus.

Mnohým z nás sportování zošklivily hodiny tělesné výchovy na základní škole, kde bylo každému měřeno stejným metrem a ten, kdo v určeném čase neuběhl padesátku nebo nevyšplhal po laně ke stropu, byl posměšně titulován jako Pacišmudla.

Máte-li v duši šrám a nepřekonatelný odpor k teplákům, ale přesto chcete začít sportovat, mám pro vás dobrou zprávu - podle docenta Vilikuse nezáleží ani tak na tom, kolik vám je, jakou máte kondici, jako spíše na frekvenci a intenzitě sportování, a především na tom, jestli vás zvolený druh sportu alespoň trochu baví, nebo se do něj jen nutíte. Bez emočního náboje to totiž není ono a hlavně se zvyšuje pravděpodobnost, že dříve či později hodíte sportovní náčiní do žita a opět se vrátíte do svého oblíbeného ušáku u televize...

Dokonce ani v případě, že máte nějaký zdravotní handicap, nemusíte se sportu bát. „Je poměrně málo onemocnění, u kterých by byl pohyb zcela zakázán,“ říká docent Vilikus. „Naopak většině lidí pohybová aktivita přiměřená zdravotnímu stavu spíše prospěje.“

CHCE TO ZMĚNU

Bohužel i přesto, že Češi upouštějí od knedlíků a vepříků a nahrazují je zdravějšími saláty a jogurty, stále patříme k nejstatnějším národům v Evropě. Podle výzkumu Životní styl a obezita, který pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a Českou obezitologickou společnost vypracovala agentura STEM/MARK, trpí u nás nadváhou nebo obezitou 52 % dospělé populace, což je o tři procenta více než před pěti lety. Z toho 35 % lidí m,jen‘ nadváhu a 17 % už patří do škatulky s nálepkou,obezita’.

Nejvíce,nadměrných‘ je mezi muži (60 %), žen, které bojují s nadbytečnými kilogramy, je necelá polovina (46 %).

Změna životního stylu je tedy nejen in (vždyť usměvaví sportovci se na nás zubí ze stránek časopisů a z billboardů), ale taky nutná, pokud chceme být nejen dlouho, ale také poměrně zdravě živi. S nadváhou totiž souvisí jak potíže při nákupu oblečení a chůzi do schodů, tak i takové varovné signály jako vysoký tlak nebo cukrovka. Například hypertenzí trpí lidé s nadváhou 3,4krát častěji než ti subtilnější, obézní lidé dokonce 5,6krát častěji.

PŘÍJEM A VÝDEJ

Podle docenta Vilikuse hodně záleží na poměru mezi příjmem a výdejem energie. Zjednodušeně řečeno by měl každý z nás při přiměřeném energetickém příjmu za týden vyvinout tolik fyzické aktivity, aby vydal 4200 až 8400 kilojoulů.

Záleží samozřejmě na věku, pohlaví, tělesné hmotnosti a dalších faktorech. Přitom ženy jsou na tom o trochu hůř než muži, protože jejich tělo disponuje menším podílem svalové hmoty než tělo mužské, a tak musí víc,máknout‘.

Pro lepší názorost nabízí sportovní lékař jednoduchý příklad: Chceme-li spálit 4200 kJ, měli bychom si třikrát za týden naordinovat půlhodinku svižného běhu (rychlostí 10 km/h).

Pokud není běh zrovna vaše parketa, nevadí. Vědci z American College of Sports Medicine vypracovali žebříček aktivit od sportovních přes pracovní až po volný čas, kde si vybere každý. Všechny jsou pak ohodnoceny body, které jsou násobky klidového metabolismu lidského organismu. Výsledky jsou někdy méně překvapivé (squash - 12násobek), jindy velmi zajímavé. Například aktivní sex je kupodivu pouze 1,5krát energeticky náročnější než posedávání u televize, zato třeba při hře na bicí (4násobek) nebo při nošení nákupu do schodů (8násobek) už nějaký ten joulík z těla vyženete.

O tom, že sportování je tělu i zdraví prospěšné, není pochyb. Přesto je dobré, zejména pokud jsme naposledy na kole jezdili ve třetí třídě a naší nejčerstvější sportovní zkušeností bylo sledování mistrovství světa ve fotbale, znát svou míru. „Ti, kdo nejsou zcela zdraví, by se měli před plánovanou pohybovou aktivitou poradit s odborným, nejlépe sportovním lékařem,“ připomíná osobní trenér Svatopluk Fořt.

„Jde především o lidi s onemocněním srdce, vysokým tlakem, cukrovkou, astmatem, artrózou a podobně.“ Ve své praxi se také Fořt nejednou setkal s klienty, kteří podcenili výběr pohybové aktivity, nebo si jako samouci osvojili špatnou techniku, neodborně naplánovali trénink či regeneraci a pro odbornou radu se vydali až ve chvíli, kdy se dostavily problémy.

K LÉKAŘI RADŠI PŘEDEM

Jestli jste si jako já mysleli, že svého sportovního lékaře potřebují jen lidé jako Jágr nebo Neumannová, tak jste se pletli. „Jsme tu pro každého, i pro toho, kdo dosud nikdy aktivně nesportoval a hodlá výrazně změnit svůj životní styl,“ říká přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství Zdeněk Vilikus.

„Nejprve jsme internisté a pak teprve sportovní lékaři.“ Každého příchozího se nejprve vyptají na jeho zdravotní stav a prodělaná onemocnění, poté následuje klinické vyšetření, provedou nezbytná pomocná vyšetření a poté přijde na řadu zátěžový test neboli spiroergometrie na bicyklovém ergometru. Když je vše hotovo, odchází sportovní adept vybaven potvrzením o zdravotní způsobilosti ke sportu i konkrétním doporučením, jakému sportu se věnovat, jak často, jak dlouho a jak intenzivně. Počet lidí, kteří mají zájem vědět o svém těle víc a znát své limity při provozování nějakého sportu, podle docenta Vilikuse neustále narůstá. A to je dobře, protože prevence je vždycky lepší než následná péče.

I podle ankety, jejíž výsledky najdete na příští dvojstraně, to vypadá, že pro každého z nás existuje správný sport. 19. století bylo nazváno epochou páry, dvacáté bychom mohli pojmenovat jako století televize, a když se budeme snažit, možná se jednadvacátému bude říkat století sportu.

LEZENÍ

S lezením jsem začal asi před dvěma lety. Byla to taková moje terapie, protože jsem se do té doby bál výšek. Začínal jsem na stěně, což bych doporučoval každému. Jsou tam lidi, kteří vám poradí, navíc nepotřebujete žádné zvláštní vybavení a lezení je bezpečné. To na skále je to jiné, všechno si taháte s sebou a vlastně je člověk pokaždé prvolezec. Nejvíc mě na lezení baví, že nikdy dopředu nevím, co se může stát. Je samozřejmě potřeba být opatrný, znát svoje hranice a dodržovat určité zásady. Lezení je pro mě droga, i dovolenou plánuju tak, aby nablízku byla nějaká skála. Celý život sportuju, hraju fotbal, ale teprve lezení mě dostalo do opravdové kondice. V posilovně si trénujete svaly určité skupiny, ale při lezení posilujete každý sval v těle, a navíc musíte mít sílu. Je to taky mentální trénink - já si například od té doby, co lezu, mnohem víc věřím.



PLAVÁNÍ

Moje znamení zvěrokruhu je Ryba, plavu od tří let a ještě ke všemu studuju mořské savce - voda je prostě kolem mě celý život a mám ji moc ráda. Ze všech sportů mám taky nejraději ty vodní. Kromě plavání (a snowbnoardingu, který mě živí) se potápím, dělám surfing, windsurfing i wakeboarding. Minulý půlrok jsem bydlela na Kostarice, kde jsem plavala každý den, tady v Praze se snažím jít do bazénu alespoň jednou za dva dny. Plavání je pro mě relaxace, uvolnění svalů, doplněk při udržování kondice, ale taky čistě jen zábava. I když třeba plavání v jezeře nebo v bazénu je klidné a pohodové, hladina je rovná a nic tam necáká, nejraději přece jen plavu v oceánu, který mě skvěle nadnáší a kde díky potápění vím, co je pode mnou. Je to taky jeden z mála sportů, pro který nepotřebujete nic víc než jen vodu a svoje tělo. Nemám žádný oblíbený styl, plavu si jen tak, podle nálady - když se kochám, tak prsa, když plavu na kondičku, tak rozhodně kraula, a když relaxuju, tak znak... Kde najít informace: www.sportlist.cz, www.kudyznudy.cz, www.aquapark-kladno.cz, www. centrumbabylon.cz, www.pspodoli.cz

JÍZDA NA KONI

Už jako tříletá holčička jsem rodičům ničila křesla, protože jsem je ve své fantazii proměnila v závodní koně, které jsem plácala pravítkem, aby cválali rychleji. Snila jsem o tom, že budu mít jednou vlastního koně a že se o něj budu starat, což jsem si jako dospělá nakonec splnila. Na koni jezdím celkem 27 let, vynechala jsem jen, když jsem byla těhotná. Kdysi jsem i závodila, ale víc než moje úspěchy mě vždycky bavilo sledovat koně, jak se zlepšuje, jak je zdravější, svalnatější, šikovnější... Dneska beru jízdu na koni hlavně jako regeneraci těla i ducha. V sedle se narovnám a taky přijdu na jiné myšlenky. Miluju vyjížďky do přírody, kde se kochám rozkvétajícími trnkami, posekaným polem, obzorem...



WAKEBOARDING

Se sportem, který na místo vodních lyží využívá vlastnosti speciálního prkna, jsem se poprvé setkala před dvěma roky v Piešťanech, kdy jsem si na něj - na rozdíl od kamarádů - ještě netroufla.

Loni na jaře jsem si pak nechala přivézt ze Států kompletní vybavení a každou volnou chvilku loňského léta jsem strávila na prkně. Nejhorší byl samozřejmě začátek - musíte počítat s tím, že při rozjezdu třeba dvacetkrát za sebou zahučíte pod vodu. Ale když se to pak povede, je to úžasný pocit, který za to snažení stojí! V tomhle sportu jsem se našla. Mám náročnou práci, a tak potřebuju občas přepnout do jiné dimenze a fyzicky se vybít, a k tomu je prkno ideální.

JÍZDA NA KOLE

První horské kolo jsem si koupila asi před deseti lety. Opravdu aktivně jsem se však začala cyklistice věnovat až před šesti lety, kdy jsem pracovala ve firmě, která zastupovala několik sportovních značek a kde sportování patřilo k firemní etiketě.

Dneska trávím většinu volného času na kole a kromě horského kola mám i kolo silniční, které využívám při pěkném počasí k delším výletům místo auta. Ale nejraději jezdím na horském kole po lesních cestách v českých horách. Dříve jsem se věnovala aerobiku, ale asi nejlepší fyzičku mám až od doby, kdy jezdím na kole a běhám.

Ráda trávím svůj čas aktivně.

