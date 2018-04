Pět čtenářek, které se ptaly on-line, vyhrálo odpověď od astrologa

1. Dobrý den, mám v životě opravdu smůlu v lásce, je ještě šance, že nějaká přijde? Jsem narozena 1.1.1963 v 8.50 hod. Děkuji Karolína K.

Otázka, kterou mi pokládáte má souvislost s Vaším tzv. „Karmickým životním úkolem“ nebo-li tím co se dle svého horoskopu máte v tomto životě naučit. A to je ve Vašem případě – „Naučit se partnerským vztahům“. Z minulých životů umíte samostatnost – soběstačnost. Je pravděpodobné, že tyto dovednosti se snažíte uplatňovat i v tomto životě. Případný partner tak mívá pocit, že jej vlastně nepotřebujete.

Protože i v astrologii platí – „Každý osudu svého strůjce“, je to zda někoho potkáte ve Vašich rukou. Váš horoskop naznačuje, že by se to mohlo povést. Bude to ale chtít, abyste šla nejprve za sebepoznáním, zjistila co jste vlastně zač a pak udělala v životě potřebné změny. Váš největší problém je zřejmě ukryt ve Vašem nevědomí (Slunce ve 12. Domě), kdy pokud na nevědomé úrovni změníte své postoje, věci se začnou dařit a Váš záměr má naději se realizovat.

Hlavně se nesnažte s muži bojovat. Takový boj nelze vyhrát. Ani ze strany mužů ani ze strany žen. Zkuste si znova poslechnout záznam videochat.

2. Jsem tři roky sama....budu mít alespoň v blízké budoucnosti štěstí? Jsem narozena 9.12.1983 v 8.15 Šárka

Váš horoskop vykazuje převahu příjemných a pozitivních aspektů. Z mého pohledu to vypadá, že Vaše duše je hodně vyspělá, mnoho toho už ví a má velké šance realizovat mnohé z toho co si umane. Nápadů a energie máte více než dost. Teď je potřeba, aby to byly nápady smysluplné, reálné, stojící pevně nohama na zemi.

K tomu by Vám mělo pomoci sebepoznání. Problém je v tom, že máte v oblasti nevědomí – nebo-li 12. Domě nejen Slunce (symbolizuje podstatu osobnosti), ale také Urana (symbolizuje pokrok a destrukce) a Jupitera (symbolizuje štěstí a růst) a Dračí ocas (symbolizuje minulý Karmický životní úkol). To znamená, že pokud cíleně nepůjdete za sebepoznáním, tak budete konat nevědomě. Nebo-li sama nebudete rozumově vědět co od sebe sama můžete očekávat. Cesty za sebepoznání jsou nejen pomocí psychotestů, ale také pomocí astrologie – viz fakta sdělovaná v astrochatu.

V astrologii totiž také platí: „Každý osudu svého strůjce!“.

No a co se týká současného postavení hvězd, tak vidím, že už teď v červnu se nastaví situace tak, že někdo milý Vám přijde do cesty. resp. naznačují zamilovanost. Rozumné bude se na to připravit a také pro to něco udělat.

3. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na partnerský vztah a na práci. Já nar. 16.02.1982 v 8:38 a partner 9.6.1974 v 8:00. Jak nás vidí hvězdy do budoucna? A jak vidí moji práci, případně změny v životě (16.02.1982 v 8:38)? Moc děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den. Lenka

Co se týká partnerství tak se spolu se svým partnerem k sobě docela hodíte a i Váš vztah by pro Vás oba mohl být vyhovující. Ve své podstatě jste dost stejní, máte vzdušnou podstatu, což znamená schopnost přizpůsobivosti, rychlosti, zvídavosti, zvědavosti atp.. Bohužel vzdušná podstata nezaručuje stabilitu a stálost. Je tak pravděpodobné, že budete procházet různými zkouškami, možnými milostnými úlety, porušováním dohod apod.. Pokud byste chtěli být opravdu spolu, museli byste na svém vztahu neustále oba pracovat. A to nebývá jednoduché.

Co se týká Vaší kariéry tak pravděpodobně nyní procházíte transformačním obdobím, kdy můžete mít tendenci vše od základu změnit a posunout na kvalitativně vyšší úroveň. To ale často bývá za velkých otřesů a možná i slz. Do Vaší kariéry pak budou mít tendenci negativně zasahovat Vaše vztahy, takže tam se nejspíš nudit nebudete. Ke zklidnění může dojít, pokud se rozhodnete jít za sebepoznáním.

Protože máte Slunce (podstata Vaší osobnosti) ve 12. Domě (oblast nevědomí), je pravděpodobné, že nebudete vědět co od sebe sama můžete očekávat. Do oblasti nevědomí se nedá dostat rozumem, ale jen alternativními postupy – astrologie, Holotropní dýchání – změněné stavy vědomí, psychologické testy. Na základě nezávislého sebepoznání, pak můžete udělat změny, které Váš život mohou stabilizovat. I v astrologii totiž platí – "Každý osudu svého strůjce!"

4. Dobrý den, nemám v životě právě štěstí na vztahy. Mám šanci, že se to ještě zlepší? 28.11.1954 v 17hod. Děkuji za odpověď.Lydie

Protože i v astrologii platí – "Každý osudu svého strůjce", je to zda někoho potkáte do velké míry ve Vašich rukou. Jinými slovy musíte také pro to něco udělat. Minimálně byste si znova měla poslechnout co jsem o vztazích říkal v astrochatu.

Jinak co se týká přízně hvězd, velká naděje na to, že se někdo dokonce karmický – nebo-li duše kterou znáte již z životů minulých objeví bude v průběhu 8-11 měsíce tohoto roku.

5. Dobrý den, potkám v blízké době někoho s kým si budu rozumět? Děkuji za odpověď (13.1. 1978 okolo 23:30) Marie

Ve Vašem horoskopu je naznačeno, že v oblasti partnerství byste neměla mít nikdy moc velké problémy. Ty budou přicházet jen v situaci, kdy nebudete naplňovat svůj tzv. "Karmický životní úkol". A ten je, že se máte naučit pracovat ve prospěch své duše. To se obvykle dělá tak, že člověk každý den minimálně hodinu odchází někam do klidu a medituje. Kdysi lidé s takovýmto úkolem ocházeli do kláštera či pousteven. Dnes už to není třeba. Stačí se někam zavřít, zapálit svíčku, pustit nějakou harmonickou muziku a snažit se zklidňovat, soustřeďovat na sebe sama, napojovat se na věci mezi nebem a zemí, snažit se pochopit podstatu svého bytí, proč tady je, co je jeho úkolem atp..

Pokud to nebudete dělat, pravděpodobně se Vám budou dít věci, které Vás k tomu budou nutit. Např. problémy v partnerstvích, k melancholii a hlubším nesouladným pocitům. Doporučuji zkusit se zabývat jógou, více chodit do přírody atp.. Pokud to budete dělat, vždy klem Vás bude někdo s kým budete mít dobré partnerství.

Co se týká přízně hvězd, tak v současné době a v blízké budoucnosti to zřejmě moc jednoduché mít nebudete. Doporučuji tedy snažit se o zklidňování, vědomé dělání si dobře a nic nelámat přes koleno. Raději odpočívat, relaxovat, meditovat a připravovat se na dobu, kdy přízeň hvězd bude lepší …