Které léky ohrožovaly vaše zdraví a musely zmizet z lékáren

V roce 2007 bylo z popudu Státního ústavu pro kontrolu léčiv staženo 31 medikamentů a předloni dokonce 34 přípravků.

Kdy a Kolik léků zmizelo rok 2007 - zasláno 212 podnětů, staženo 31 léků rok 2008 - zasláno 107 podnětů, staženo 34 léků rok 2009 - zasláno 141 podnětů, staženo 19 léků

"V roce 2009 bylo v České republice staženo z trhu 19 léčivých přípravků. Ve všech případech byly medikamenty staženy z trhu držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku," řekla iDNES.cz mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Veronika Petláková.

Dodala, že ve čtyřech případech se problém se závadným lékem vyřešil jiným způsobem, takže medikament nakonec nemusel z lékáren zmizet.

Žádný lék nemohl ohrozit život

"Dobrou" zprávou je, že ani jeden z loni stažených přípravků nemohl ohrozit lidský život nebo vážně ohrozit zdraví - ani jeden z nich nezařadil ústav do první, nejzávažnější kategorie.

Prověřované léky se dostaly maximálně do druhé kategorie, léky tedy mohly zavinit onemocnění nebo vést k chybnému způsobu léčby.

"Všechny potvrzené závady byly klasifikovány třídou II a III, tudíž nešlo o ohrožení života pacientů," konstatovala mluvčí Petláková.

Nejvážnější případy závadných léků v roce 2009 Nebido, inj. sol., 1 x 4 ml Potenciální riziko větší lámavosti ampulí Solu-Medrol, inj. pso. lqf., 152 mg/2ml

Solu-Medrol, inj. pso. lqf., 40 mg/1ml Zkrácená doba použitelnosti Muscoril cps., por. cps.dur., 20 x 4 mg Chybně uvedena doba použitelnosti Thymoglobuline, inf. plv. sol., 1 x 25 ml Výskyt opalescence před datem použitelnosti Tbl. Magnesii lactici 0,5 GLO, tbl., 100 x 500 mg Nesoulad výrobního řetězce s registrační dokumentací Tbl. Calcii carbonici 0,5 GLO, tbl., 100 x 500 mg Nesoulad výrobního řetězce s registrační dokumentací Bicnu (sterile carmustine/BCNU), inj. pso.lqf., 1x100 mg Podezření na mikrobiální kontaminaci

"Nejčastější závadou v jakosti byly chyby v textu na obalech léčivých přípravků," dodala. Z toho důvodu musely firmy vloni stáhnout deset přípravků. Ve třech případech objevily laboratoře v lécích nečistoty.

Letos je mezi staženými léky i dětský jahodový nurofen

V letošním roce firmy na základě šetření Státního ústav pro kontrolu léčiv stáhly všechny přípravky na hubnutí obsahující sibutramin a ještě další tři léky.

Informace o stahování léčivých přípravků je možné sledovat ZDE.

Mezi nimi je i jedna šarže dětského jahodového nurofenu, na jehož riziko upozornila redaktorka iDNES.cz. Ústav pak laboratorními testy potvrdil, že jedna šarže mohla dětem skutečně přitížit.

Chybou bylo, že účinná látka v přípravku - ibuprofen - byla v medikamentu rozložena nerovnoměrně.

"Při podávání suspenze není možné vyloučit nestandardní způsob odběru dávky, např. pomocí lžičky, kdy by rodič usazený zbytek z lahvičky odebral. V takovém případě by mohlo dojít k podání vyšší účinné látky než je dávka deklarovaná a mohly by se projevit příznaky předávkování ibuprofenem: nevolnost, zvracení, bolesti břicha, závratě, zmatenost, bolesti hlavy, ospalost, podráždění, vzácně může dojít i ke křečím či bezvědomí," konstatoval zkraje roku Státní ústav pro kontrolu léčiv. - více Dětský nurofen zkoumal ústav už v září, vada se ale prokázala až napodruhé

Letos stažené léky k 10. 2. 2010